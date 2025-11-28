‘सेना के पास मेरी हत्या के अलावा कोई चारा नहीं, गुलामी की बजाय मरना पसंद’, पाकिस्तान के पूर्व पीएम Imran Khan ने कही थी ये बात

इमरान के बेटे कासिम खान ने अब अपने पिता की रिहाई की मांग की है। कासिम ने लिखा, "पिछले छह हफ़्तों से उन्हें पूरी तरह से अलग-थलग माहौल में एक मौत की कोठरी में अकेले रखा गया है। अदालत के स्पष्ट आदेशों के बावजूद, उनकी बहनों को हर तरह की मुलाक़ात की इजाज़त नहीं दी गई है। न फ़ोन कॉल, न मुलाक़ात, और न ही उनकी खैरियत की कोई ख़बर। मैं और मेरा भाई किसी भी तरह से अपने पिता से संपर्क नहीं कर पाए हैं।"