Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

धर्मेंद्र

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

‘सेना के पास मेरी हत्या के अलावा कोई चारा नहीं, गुलामी की बजाय मरना पसंद’, पाकिस्तान के पूर्व पीएम Imran Khan ने कही थी ये बात

Imran Khan: इमरान खान अगस्त 2023 से जेल में बंद हैं। उन्हें कई मामलों में दोषी ठहराया गया था। उनकी एक साल पहले कही गई बातें अब सोशल मीडिया पर जोरशोर से चर्चा में हैं।

3 min read
Google source verification

भारत

image

Swatantra Mishra

Nov 28, 2025

Imran Khan Death Rumour

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान। (फोटो: ANI)

Imran Khan Health Update: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और दिग्गज क्रिकेटर इमरान खान की खैरियत (Imran Khan Health) को लेकर रहस्य गहराता जा रहा है। यही वजह है कि उनकी एक साल पहले लिखी गई पंक्तियां जोरशोर से चर्चा में हैं।

रावलपिंडी की अदियाला जेल में बंद हैं इमरान

पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ (Tehreek-e-Insaaf) के 73 वर्षीय संस्थापक अगस्त 2023 से जेल में हैं। इमरान को कई मामलों में दोषी ठहराया गया था। उन्हें दोषी ठहराते हुए यह भी दावा किया गया था कि वे राजनीति से प्रेरित हैं। उन्हें रावलपिंडी की अदियाला जेल (Adiala Jail in Rawalpindi) में रखा गया है।

Imran Khan का परिवार उनको लेकर काफी चितिंत

इमरान खान के परिवार ने कहा है कि उन्हें एक महीने से ज़्यादा समय से इमरान से मिलने की अनुमति नहीं दी गई है। जाहिर सी बात है कि इस वजह से इमरान खान की खैरियत को लेकर उनका शक गहराता जा रहा है। वहीं जेल अधिकारियों का कहना है कि वह स्वस्थ हैं।

गुलामी की बजाय मैं मौत को प्राथमिकता दूंगा: Imran

ब्रिटिश अख़बार द टेलीग्राफ़ में 2 मई 2024 प्रकाशित अपने लेख में इमरान ने कहा था कि वह गुलामी की बजाय मौत को प्राथमिकता देंगे। अपने लेख में इमरान ख़ान ने पाकिस्तान के सेना प्रमुख, फ़ील्ड मार्शल असीम मुनीर के नेतृत्व वाले सैन्य प्रतिष्ठान पर आरोप लगाया कि वे पाकिस्तान के राजनीतिक माहौल से उनकी पार्टी का अस्तित्व मिटाने के लिए हर हथकंडा अपना रहे हैं। उन्होंने आगे लिखा कि अगर उन्हें कुछ हुआ तो मुनीर ही ज़िम्मेदार होंगे।

सेना के पास मेरी हत्या के अलावा कोई चारा नहीं: इमरान

इमरान खान ने लिखा, "सैन्य प्रतिष्ठान मेरे खिलाफ जो कुछ भी कर सकता था, कर चुका है। अब उनके पास बस मेरी हत्या करने के अलावा कोई चारा नहीं बचा है। मैंने सार्वजनिक रूप से कहा है कि अगर मुझे या मेरी पत्नी को कुछ हुआ, तो जनरल असीम मुनीर इसके लिए ज़िम्मेदार होंगे। लेकिन मुझे डर नहीं है क्योंकि मेरा विश्वास मज़बूत है। मैं गुलामी की बजाय मौत को प्राथमिकता दूंगा।"

इमरान समर्थक जेल के बाहर दे रहे हैं धरना

इमरान खान की जैसे-जैसे कैद में मौत की अफ़वाहें फैल रही हैं, लेख में उनकी टिप्पणियां सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। इमरान खान के समर्थक अदियाला जेल के बाहर धरना दे रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि उन्हें उनसे मिलने दिया जाए।

इमरान के बेटे ने भी जेल प्रशासन पर लगाए ये गंभीर आरोप

इमरान के बेटे कासिम खान ने अब अपने पिता की रिहाई की मांग की है। कासिम ने लिखा, "पिछले छह हफ़्तों से उन्हें पूरी तरह से अलग-थलग माहौल में एक मौत की कोठरी में अकेले रखा गया है। अदालत के स्पष्ट आदेशों के बावजूद, उनकी बहनों को हर तरह की मुलाक़ात की इजाज़त नहीं दी गई है। न फ़ोन कॉल, न मुलाक़ात, और न ही उनकी खैरियत की कोई ख़बर। मैं और मेरा भाई किसी भी तरह से अपने पिता से संपर्क नहीं कर पाए हैं।"

'मेरे पिता की हालत जानबूझकर छिपाई जा रही है'

उन्होंने कहा कि यह "पूर्ण अंधकार किसी सुरक्षा प्रोटोकॉल का हिस्सा नहीं है।" उन्होंने यह भी कहा कि यह सब उनके पिता की स्थिति को छिपाने के लिए किया जा रहा है। उन्होंने कहा, "यह स्पष्ट कर दिया जाए कि पाकिस्तानी सरकार और उसके आका मेरे पिता की सुरक्षा और इस अमानवीय अलगाव के हर परिणाम के लिए पूरी कानूनी, नैतिकता की जिम्मेदारी लेंगे।"

बेटे ने मानवाधिका​र संगठनों से हस्तक्षेप करने की अपील की

उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और मानवाधिकार संगठनों से हस्तक्षेप करने की अपील की। ​​उन्होंने मांग की कि उनके पिता जीवित हैं, अदालती आदेशों के अनुसार उनसे मिलने की अनुमति दी जाए, और उनके "अमानवीय अलगाव" को समाप्त किया जाए।

जेल प्रशासन ने इमरान के स्वास्थ्य की अफवाहों को किया खारिज

जेल अधिकारियों ने खान के स्वास्थ्य को लेकर चल रही अफवाहों को खारिज कर दिया है। जेल प्रशासन ने एक बयान में कहा, "इमरान खान के स्वास्थ्य के बारे में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के नेतृत्व को सूचित कर दिया गया है। पीटीआई प्रमुख को सभी आवश्यक देखभाल की जा रही है।"

इमरान अ​दियाला में ही हैं और स्वस्थ हैं: जेल प्रशासन

अदियाला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि इमरान खान को अदियाला जेल से स्थानांतरित करने की खबरें पूरी तरह से निराधार हैं। जेल प्रशासन ने कहा, "इमरान खान अदियाला जेल में हैं और स्वस्थ हैं। उनके स्थानांतरण के बारे में सोशल मीडिया पर चल रही अफवाहें निराधार हैं।"

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

28 Nov 2025 11:03 am

Hindi News / World / ‘सेना के पास मेरी हत्या के अलावा कोई चारा नहीं, गुलामी की बजाय मरना पसंद’, पाकिस्तान के पूर्व पीएम Imran Khan ने कही थी ये बात

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

गए थे ग्रीन कार्ड बनवाने और हो गए गिरफ्तार, अमेरिका में अवैध प्रवासियों के खिलाफ Trump प्रशासन का कड़ा एक्शन

India Oil Imports
विदेश

रिपोर्टर ने ट्रंप से पूछा ऐसा सवाल, तिलमिलाए ट्रंप ने जवाब में कहा- Are You Stupid?

Donald Trump
विदेश

7 इमारतों में लगी आग हॉन्ग कॉन्ग के इतिहास का दूसरा सबसे भीषण फायर एक्सीडेंट, मरने वालों की संख्या पहुंची 94

Hong Kong fire incident
विदेश

‘उनके जिंदा होने का हमारे पास कोई सबूत नहीं’, पाक के पूर्व पीएम इमरान खान के बेटे का छलका दर्द

Former Pakistan PM Imran Khan
विदेश

पुतिन की जेलेंस्की को फाइनल चेतावनी, बोले- अगर यूक्रेन पीछे नहीं हटा तो रूस जबरदस्ती कब्जा करेगा

Vladimir Putin and Volodymyr Zelenskyy
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.