‘सेना के पास मेरी हत्या के अलावा कोई चारा नहीं, गुलामी की बजाय मरना पसंद’, पाकिस्तान के पूर्व पीएम Imran Khan ने कही थी ये बात

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान। (फोटो: ANI)
Imran Khan Health Update: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और दिग्गज क्रिकेटर इमरान खान की खैरियत (Imran Khan Health) को लेकर रहस्य गहराता जा रहा है। यही वजह है कि उनकी एक साल पहले लिखी गई पंक्तियां जोरशोर से चर्चा में हैं।
पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ (Tehreek-e-Insaaf) के 73 वर्षीय संस्थापक अगस्त 2023 से जेल में हैं। इमरान को कई मामलों में दोषी ठहराया गया था। उन्हें दोषी ठहराते हुए यह भी दावा किया गया था कि वे राजनीति से प्रेरित हैं। उन्हें रावलपिंडी की अदियाला जेल (Adiala Jail in Rawalpindi) में रखा गया है।
इमरान खान के परिवार ने कहा है कि उन्हें एक महीने से ज़्यादा समय से इमरान से मिलने की अनुमति नहीं दी गई है। जाहिर सी बात है कि इस वजह से इमरान खान की खैरियत को लेकर उनका शक गहराता जा रहा है। वहीं जेल अधिकारियों का कहना है कि वह स्वस्थ हैं।
ब्रिटिश अख़बार द टेलीग्राफ़ में 2 मई 2024 प्रकाशित अपने लेख में इमरान ने कहा था कि वह गुलामी की बजाय मौत को प्राथमिकता देंगे। अपने लेख में इमरान ख़ान ने पाकिस्तान के सेना प्रमुख, फ़ील्ड मार्शल असीम मुनीर के नेतृत्व वाले सैन्य प्रतिष्ठान पर आरोप लगाया कि वे पाकिस्तान के राजनीतिक माहौल से उनकी पार्टी का अस्तित्व मिटाने के लिए हर हथकंडा अपना रहे हैं। उन्होंने आगे लिखा कि अगर उन्हें कुछ हुआ तो मुनीर ही ज़िम्मेदार होंगे।
इमरान खान ने लिखा, "सैन्य प्रतिष्ठान मेरे खिलाफ जो कुछ भी कर सकता था, कर चुका है। अब उनके पास बस मेरी हत्या करने के अलावा कोई चारा नहीं बचा है। मैंने सार्वजनिक रूप से कहा है कि अगर मुझे या मेरी पत्नी को कुछ हुआ, तो जनरल असीम मुनीर इसके लिए ज़िम्मेदार होंगे। लेकिन मुझे डर नहीं है क्योंकि मेरा विश्वास मज़बूत है। मैं गुलामी की बजाय मौत को प्राथमिकता दूंगा।"
इमरान खान की जैसे-जैसे कैद में मौत की अफ़वाहें फैल रही हैं, लेख में उनकी टिप्पणियां सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। इमरान खान के समर्थक अदियाला जेल के बाहर धरना दे रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि उन्हें उनसे मिलने दिया जाए।
इमरान के बेटे कासिम खान ने अब अपने पिता की रिहाई की मांग की है। कासिम ने लिखा, "पिछले छह हफ़्तों से उन्हें पूरी तरह से अलग-थलग माहौल में एक मौत की कोठरी में अकेले रखा गया है। अदालत के स्पष्ट आदेशों के बावजूद, उनकी बहनों को हर तरह की मुलाक़ात की इजाज़त नहीं दी गई है। न फ़ोन कॉल, न मुलाक़ात, और न ही उनकी खैरियत की कोई ख़बर। मैं और मेरा भाई किसी भी तरह से अपने पिता से संपर्क नहीं कर पाए हैं।"
उन्होंने कहा कि यह "पूर्ण अंधकार किसी सुरक्षा प्रोटोकॉल का हिस्सा नहीं है।" उन्होंने यह भी कहा कि यह सब उनके पिता की स्थिति को छिपाने के लिए किया जा रहा है। उन्होंने कहा, "यह स्पष्ट कर दिया जाए कि पाकिस्तानी सरकार और उसके आका मेरे पिता की सुरक्षा और इस अमानवीय अलगाव के हर परिणाम के लिए पूरी कानूनी, नैतिकता की जिम्मेदारी लेंगे।"
उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और मानवाधिकार संगठनों से हस्तक्षेप करने की अपील की। उन्होंने मांग की कि उनके पिता जीवित हैं, अदालती आदेशों के अनुसार उनसे मिलने की अनुमति दी जाए, और उनके "अमानवीय अलगाव" को समाप्त किया जाए।
जेल अधिकारियों ने खान के स्वास्थ्य को लेकर चल रही अफवाहों को खारिज कर दिया है। जेल प्रशासन ने एक बयान में कहा, "इमरान खान के स्वास्थ्य के बारे में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के नेतृत्व को सूचित कर दिया गया है। पीटीआई प्रमुख को सभी आवश्यक देखभाल की जा रही है।"
अदियाला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि इमरान खान को अदियाला जेल से स्थानांतरित करने की खबरें पूरी तरह से निराधार हैं। जेल प्रशासन ने कहा, "इमरान खान अदियाला जेल में हैं और स्वस्थ हैं। उनके स्थानांतरण के बारे में सोशल मीडिया पर चल रही अफवाहें निराधार हैं।"
