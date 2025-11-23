Murdaugh family: डबल मर्डर की खौफनाक रात की हकीकत का सनसनीखेज खुलासा,जानिए किसने मिटाए सुबूत

ब्लैंका ने बताया कि हत्या के तुरंत बाद एलेक्स का फोन आया, जिसमें उनकी आवाज कांप रही थी – 'वे चले गए, बी! वे चले गए!'। सदमे में ब्लैंका के हाथ से फोन गिर गया। वे 10 साल से ज्यादा समय से परिवार का हिस्सा थीं – मैगी की दोस्त, पॉल और बस्टर की देखभाल करने वाली। पॉल की नाव दुर्घटना और दोस्त की मौत के बाद भी वे साथ रहीं। इसलिए उन्हें परिवार की छोटी-छोटी आदतें मालूम थीं, जो मुकदमे में नजरअंदाज हो गईं। ध्यान रहे कि मार्च 2023 में एलेक्स को दोषी ठहराया गया, जहां कहा गया कि उन्होंने वित्तीय संकट छिपाने के लिए हत्या की। लेकिन ब्लैंका को लगता है कि यह कहानी अधूरी है।