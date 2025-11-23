Patrika LogoSwitch to English

विदेश

Murdaugh family: डबल मर्डर की खौफनाक रात की हकीकत का सनसनीखेज खुलासा,जानिए किसने मिटाए सुबूत

Alex Murdaugh Housekeeper Theory: मशहूर मर्डॉघ परिवार की हाउसकीपर ब्लैंका टुरुबिएट-सिम्पसन ने अपनी किताब में खुलासा किया कि पत्नी मैगी और बेटे पॉल की हत्या में मर्डॉ अकेला नहीं था, बल्कि 'सफाईकर्मियों' ने घटनास्थल साफ करने में मदद की थी।

2 min read
Google source verification

भारत

image

MI Zahir

Nov 23, 2025

Murder

Murder(Symbolic AI Generated Image)

Alex Murdaugh Housekeeper Theory : दुनिया को हिला कर रख कर रखने वाली दक्षिण कैरोलिना के मशहूर मर्डॉघ परिवार की डबल मर्डर मिस्ट्री (Double Murder Mystery) के केस की ​हकीकत का सनसनीखेज खुलासा हुआ है। उनकी पुरानी हाउसकीपर ब्लैंका टुरुबिएट-सिम्पसन ने एक नई किताब 'विदिन द हाउस ऑफ मर्डॉघ में यह राज खोला है, जो पूरे केस कर रुख पलट सकता है। मैगी मर्डॉघ की सबसे करीबी दोस्त ब्लैंका का मानना है कि 7 जून 2021 की उस काली रात को एलेक्स मर्डॉघ ने अकेले हत्या नहीं की। उन्होंने 'क्लीनर्स' यानि सफाई करने वालों को बुलाया, जो शायद पूरी साजिश न जानता हों, लेकिन घटनास्थल को साफ करने में उसने उनकी मदद जरूर की थी।

नाव दुर्घटना और दोस्त की मौत के बाद भी वे साथ रहीं

ब्लैंका ने बताया कि हत्या के तुरंत बाद एलेक्स का फोन आया, जिसमें उनकी आवाज कांप रही थी – 'वे चले गए, बी! वे चले गए!'। सदमे में ब्लैंका के हाथ से फोन गिर गया। वे 10 साल से ज्यादा समय से परिवार का हिस्सा थीं – मैगी की दोस्त, पॉल और बस्टर की देखभाल करने वाली। पॉल की नाव दुर्घटना और दोस्त की मौत के बाद भी वे साथ रहीं। इसलिए उन्हें परिवार की छोटी-छोटी आदतें मालूम थीं, जो मुकदमे में नजरअंदाज हो गईं। ध्यान रहे कि मार्च 2023 में एलेक्स को दोषी ठहराया गया, जहां कहा गया कि उन्होंने वित्तीय संकट छिपाने के लिए हत्या की। लेकिन ब्लैंका को लगता है कि यह कहानी अधूरी है।

ये सुराग बताते हैं कि किसी ने एलेक्स की मदद की

हत्या की अगली सुबह मोसेल एस्टेट पहुंचीं ब्लैंका ने कई अजीब बातें नोटिस कीं। मैगी की मर्सिडीज हमेशा उल्टे ​हाथ की तरफ पार्क होती थी, लेकिन वो सीधे हाथ की तरफ बेतरतीब खड़ी थी। कार में सूटकेस, बैग और पर्स थे – जैसे मैगी एडिस्टो बीच घर जा रही हों। मुकदमे की टाइमलाइन से 20 मिनट में हत्या, सफाई, गाड़ी चलाना, नहाना और अलिबी बनाना नामुमकिन लगता है। ब्लैंका कहती हैं, "ये सुराग बताते हैं कि किसी ने एलेक्स की मदद की।" कपड़े धोने के कमरे में मैगी के कपड़े फर्श पर बिखरे हुए थे, जो उनकी आदत के खिलाफ था।

कॉल में कुत्तों की भौंकने की आवाज से ब्लैंका को शक हुआ

गत दिन केनेल के पास सफेद ट्रक और ट्रैक्टर देखा, जो पॉल ने नहीं चलाया। हत्या वाली बंदूकें गायब हैं – शायद ट्रैक्टर से खोदे गड्ढे में दफन हो। वहीं 911 कॉल में कुत्तों की भौंकने की आवाज से ब्लैंका को शक हुआ – "कुत्ते अजनबियों को भांप लेते थे। एलेक्स अकेला नहीं था।" मारने वाले छिपे रास्तों से घुसे होंगे। ब्लैंका को कुछ नाम पता हैं, लेकिन वे चुप हैं। मुकदमे में बॉडीकैम में खून वाला बीच टॉवल देख कर उन्हें यकीन हो गया – वो तौलिया उन्होंने ही धोया था। एलेक्स ने खुद को साफ करने के लिए इस्तेमाल किया। ये सारे तथ्य डबल मर्डर केस की जांच का रुख मोड़ सकते हैं।

crime

crime news

crimenews

murder news

world news

World News in Hindi

वर्ल्ड न्यूज लाइव अपडेट्स

Published on:

23 Nov 2025 06:43 pm

Hindi News / World / Murdaugh family: डबल मर्डर की खौफनाक रात की हकीकत का सनसनीखेज खुलासा,जानिए किसने मिटाए सुबूत

