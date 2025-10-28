लॉरेंस बिश्नोई गैंग का वॉन्टेड गैंगस्टर जगदीप उर्फ जग्गा अमेरिका में गिरफ्तार, जल्द लाया जाएगा भारत

Lawrence Bishnoi gang member Jagdeep aka Jagga arrested
लॉरेंस बिश्नोई (Lawrence Bishnoi) गैंग के गैंगस्टर जगदीप सिंह उर्फ जग्गा (Jagdeep Singh Alias Jagga) को अमेरिका (United States Of America) में गिरफ्तार कर लिया गया है। उसे अमेरिका-कनाडा बॉर्डर के पास दबोचा गया। राजस्थान पुलिस की एंटी-गैंगस्टर टास्क फोर्स की खुफिया जानकारी की बदौलत अमेरिकी इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट एजेंट्स ने जग्गा को गिरफ्तार कर लिया। वह काफी समय से फरार था। पुलिस को उसकी तलाश थी और वह दुबई (Dubai) और अमेरिका से लॉरेंस गैंग की आपराधिक गतिविधियों में शामिल था। वह रोहित गोदारा (Rohit Godara) नेटवर्क से जुड़ा हुआ था, जो लॉरेंस गैंग का ही एक हिस्सा है।
गैंगस्टर जग्गा पर राजस्थान और पंजाब में कई गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें मर्डर, मर्डर की साजिश, हथियारों का अवैध व्यापार, जबरन वसूली और गोलीबारी शामिल हैं। इसी वजह से पुलिस काफी समय से उसकी तलाश में थी। वह 2017 में राजस्थान के जोधपुर में मर्डर के मामले में गिरफ्तार भी हुआ था, लेकिन बाद में छूट गया था।
जग्गा को जल्द ही भारत लाया जाएगा। उसके प्रत्यर्पण की तैयारी शुरू कर दी गई है और ज़रूरी प्रोसेस पूरी करने के बाद उसे भारत प्रत्यर्पित कर दिया जाएगा। इसके बाद उसके आपराधिक मामलों से जुडी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
पंजाब के मोगा जिले के धुरकोट गांव का निवासी जग्गा, लॉरेंस का करीबी सहयोगी रहा है। लॉरेंस गैंग की फंडिंग और लॉजिस्टिक्स में उसकी अहम भूमिका थी। जेल से छूटने के बाद वह दुबई भाग गया था। करीब 3 साल पहले वह अवैध तरीके से अमेरिका पहुंच गया था और तब से वहीं रहकर लॉरेंस गैंग की आपराधिक गतिविधियों जैसे वसूली, फंडिंग और लॉजिस्टिक्स का काम कर रहा था।
