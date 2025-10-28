Patrika LogoSwitch to English

लॉरेंस बिश्नोई गैंग का वॉन्टेड गैंगस्टर जगदीप उर्फ जग्गा अमेरिका में गिरफ्तार, जल्द लाया जाएगा भारत

लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गैंगस्टर को जगदीप सिंह उर्फ जग्गा को अमेरिका में गिरफ्तार कर लिया गया है। जग्गा पर देश में कई आपराधिक मामले दर्ज हैं और उसे जल्द ही भारत लाया जाएगा।

भारत

image

Tanay Mishra

Oct 28, 2025

Lawrence Bishnoi gang member Jagdeep aka Jagga arrested

Lawrence Bishnoi gang member Jagdeep aka Jagga arrested

लॉरेंस बिश्नोई (Lawrence Bishnoi) गैंग के गैंगस्टर जगदीप सिंह उर्फ जग्गा (Jagdeep Singh Alias Jagga) को अमेरिका (United States Of America) में गिरफ्तार कर लिया गया है। उसे अमेरिका-कनाडा बॉर्डर के पास दबोचा गया। राजस्थान पुलिस की एंटी-गैंगस्टर टास्क फोर्स की खुफिया जानकारी की बदौलत अमेरिकी इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट एजेंट्स ने जग्गा को गिरफ्तार कर लिया। वह काफी समय से फरार था। पुलिस को उसकी तलाश थी और वह दुबई (Dubai) और अमेरिका से लॉरेंस गैंग की आपराधिक गतिविधियों में शामिल था। वह रोहित गोदारा (Rohit Godara) नेटवर्क से जुड़ा हुआ था, जो लॉरेंस गैंग का ही एक हिस्सा है।

कई आपराधिक मामले दर्ज

गैंगस्टर जग्गा पर राजस्थान और पंजाब में कई गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें मर्डर, मर्डर की साजिश, हथियारों का अवैध व्यापार, जबरन वसूली और गोलीबारी शामिल हैं। इसी वजह से पुलिस काफी समय से उसकी तलाश में थी। वह 2017 में राजस्थान के जोधपुर में मर्डर के मामले में गिरफ्तार भी हुआ था, लेकिन बाद में छूट गया था।

जल्द लाया जाएगा भारत

जग्गा को जल्द ही भारत लाया जाएगा। उसके प्रत्यर्पण की तैयारी शुरू कर दी गई है और ज़रूरी प्रोसेस पूरी करने के बाद उसे भारत प्रत्यर्पित कर दिया जाएगा। इसके बाद उसके आपराधिक मामलों से जुडी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

फंडिंग और लॉजिस्टिक्स में थी अहम भूमिका

पंजाब के मोगा जिले के धुरकोट गांव का निवासी जग्गा, लॉरेंस का करीबी सहयोगी रहा है। लॉरेंस गैंग की फंडिंग और लॉजिस्टिक्स में उसकी अहम भूमिका थी। जेल से छूटने के बाद वह दुबई भाग गया था। करीब 3 साल पहले वह अवैध तरीके से अमेरिका पहुंच गया था और तब से वहीं रहकर लॉरेंस गैंग की आपराधिक गतिविधियों जैसे वसूली, फंडिंग और लॉजिस्टिक्स का काम कर रहा था।

