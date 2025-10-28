लॉरेंस बिश्नोई गैंग का वॉन्टेड गैंगस्टर जगदीप उर्फ जग्गा अमेरिका में गिरफ्तार, जल्द लाया जाएगा भारत

लॉरेंस बिश्नोई (Lawrence Bishnoi) गैंग के गैंगस्टर जगदीप सिंह उर्फ जग्गा (Jagdeep Singh Alias Jagga) को अमेरिका (United States Of America) में गिरफ्तार कर लिया गया है। उसे अमेरिका-कनाडा बॉर्डर के पास दबोचा गया। राजस्थान पुलिस की एंटी-गैंगस्टर टास्क फोर्स की खुफिया जानकारी की बदौलत अमेरिकी इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट एजेंट्स ने जग्गा को गिरफ्तार कर लिया। वह काफी समय से फरार था। पुलिस को उसकी तलाश थी और वह दुबई (Dubai) और अमेरिका से लॉरेंस गैंग की आपराधिक गतिविधियों में शामिल था। वह रोहित गोदारा (Rohit Godara) नेटवर्क से जुड़ा हुआ था, जो लॉरेंस गैंग का ही एक हिस्सा है।