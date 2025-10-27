Patrika LogoSwitch to English

पाकिस्तान में चंद दिनों की राहत, टमाटर की कीमत 600–700 से घटकर 200 रूपए प्रति किलो तक पहुंची

पाकिस्तान में कई शहरों में लोगों को टमाटर की ऊंची कीमत से राहत मिली है। हालांकि यह राहत लंबी नहीं होगी, बल्कि सिर्फ चंद दिनों के लिए होगी।

भारत

image

Tanay Mishra

Oct 27, 2025

Tomatoes

Tomatoes (representational Photo)

पाकिस्तान में बढ़ती महंगाई किसी से छिपी नहीं है। बढ़ती महंगाई की वजह से पाकिस्तान (Pakistan) में जनता के हाल बेहाल हैं। दैनिक इस्तेमाल की कई चीज़ें भी पाकिस्तान में काफी महंगी हैं, जिससे जनता की जेब पर जोर की मार पड़ती है। कुछ समय पहले तो पाकिस्तान में टमाटर की कीमत भारी उछाल के बाद 600-700 रूपए प्रति किलो तक पहुंच गई थी।

मिली चंद दिनों की राहत

पाकिस्तानी जनता को अब चंद दिनों की राहत मिल गई है। दरअसल पाकिस्तान में टमाटर की कीमतें कुछ शहरों में 600-700 रूपए प्रति किलो से घटकर 200 रूपए प्रति किलो हो गई हैं। कराची और अन्य कुछ शहरों में टमाटर की कीमत में गिरावट आई है। हालांकि कई शहरों में अभी भी टमाटर की कीमत 200 रूपए प्रति किलो से ज़्यादा ही है।

किस वजह से हुई कीमत में गिरावट?

मन में यह सवाल आना भी स्वाभाविक है कि पाकिस्तान के कई शहरों में अब टमाटर की कीमत में गिरावट किस वजह से आ रही है? दरअसल ईरान से लगातार आयात, स्वात और सिंध से सीमित स्थानीय आपूर्ति, स्थानीय उत्पादन में वृद्धि के कारण देखी गई है।

फिर लग सकता है झटका

पाकिस्तान में स्थानीय प्रशासन और सरकार की ओर से बाज़ार को स्थिर करने और टमाटर की कीमत को कम बनाए रखने के प्रयास किए जा रहे हैं। जनता इस बात की उम्मीद जता रही है कि कीमत में गिरावट की यह राहत लंबे समय तक बनी रहेगी, लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि मौसम की अनिश्चितता और अन्य आर्थिक कारक भविष्य में कीमतों को फिर से बढ़ा सकते हैं। ऐसे में पाकिस्तान की जनता को एक बार फिर झटका लग सकता है।

