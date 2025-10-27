पाकिस्तान में चंद दिनों की राहत, टमाटर की कीमत 600–700 से घटकर 200 रूपए प्रति किलो तक पहुंची

पाकिस्तान में स्थानीय प्रशासन और सरकार की ओर से बाज़ार को स्थिर करने और टमाटर की कीमत को कम बनाए रखने के प्रयास किए जा रहे हैं। जनता इस बात की उम्मीद जता रही है कि कीमत में गिरावट की यह राहत लंबे समय तक बनी रहेगी, लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि मौसम की अनिश्चितता और अन्य आर्थिक कारक भविष्य में कीमतों को फिर से बढ़ा सकते हैं। ऐसे में पाकिस्तान की जनता को एक बार फिर झटका लग सकता है।