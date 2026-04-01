पिछले 24 घंटे का हाल, हॉर्मुज बंद होने से पहले ईरान से भारत लौटे कई लोग, रास्ता बदलकर निकला गया

खाड़ी के समुद्री रास्तों पर जो तनाव है उसकी वजह से भारतीय जहाजों को लेकर भी चिंता बनी हुई थी। सरकार ने शनिवार को बताया कि पश्चिम एशिया और खाड़ी क्षेत्र में सभी भारतीय नाविक सुरक्षित हैं और पिछले 24 घंटों में किसी भी भारतीय जहाज पर कोई हमला या घटना नहीं हुई।