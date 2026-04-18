‘I Love Danica’, ट्रंप ने सरेआम अमेरिकी रेसर को कहा डार्लिंग, सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो ने मचाई सनसनी

Trump Danica Patrick Viral Video:अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर अपने बयान को लेकर चर्चा में हैं। इस बार उन्होंने एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान मशहूर अमेरिकी रेसर डैनिका पैट्रिक को लेकर ऐसा संबोधन दिया जो देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। मंच से ट्रंप द्वारा कही गई बातें अब लोगों के बीच बहस का विषय बन गई हैं।