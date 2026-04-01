Strait of Hormuz: होर्मुज स्ट्रेट से गुजरा एक और भारतीय तेल टैंकर, रास्ता खुलने के बाद अब तक कई टैंकर गुजरे



इस तनाव का असर साफ तौर पर शिपिंग सेक्टर पर दिख रहा है। दुनिया के बड़े हिस्से का तेल इसी रास्ते से गुजरता है, इसलिए किसी भी तरह की रुकावट से पूरी सप्लाई चेन प्रभावित होती है। जहाज कंपनियों के लिए खतरा बढ़ गया है। खर्च ज्यादा हो रहा है, देरी हो रही है और जहाजों की सुरक्षा भी चिंता का विषय बन गई है। इन हालात को देखते हुए भारत सरकार ने भी एक अहम कदम उठाया है। सरकार ने 'भारत मैरीटाइम इंश्योरेंस पूल' बनाने को मंजूरी दी है, जिसके लिए लगभग 12,980 करोड़ रुपये का गारंटी फंड रखा गया है। इसका मकसद यही है कि बढ़ते बीमा प्रीमियम और सख्त नियमों के बीच भारतीय जहाजों को राहत मिल सके। अभी हालात ऐसे हैं कि बीमा कंपनियां हर केस को अलग-अलग देखकर ही कवर दे रही हैं।