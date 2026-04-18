Mojtaba Khamenei: मोजतबा खामेनेई ने अमेरिका को दी चेतावनी, कहा-‘अपने दुश्मनों को ‘नई और कड़वी हार’ दे सकते हैं’

Mojtaba Khamenei: ईरान और अमेरिका के बीच तनाव एक बार फिर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हाल ही में सामने आए बयानों से साफ है कि दोनों देशों के बीच बातचीत की राह अभी आसान नहीं है। एक दिन पहले होर्मुज स्ट्रेट खुलने के बाद आज फिर से ईरान ने इसे बंद करने की घोषणा कर दी। ईरान का कहना है कि जब तक अमेरिका ब्लॉकेड नहीं हटाता है, तब तक हम भी पीछे नहीं हटेंगे। अब मोजतबा खामेनेई(Mojtaba Khamenei) का बयान भी सामने आ गया है। ईरान के सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई ने अपने टेलीग्राम चैनल पर एक सख्त संदेश जारी किया। उन्होंने कहा कि ईरान की नौसेना पूरी तरह तैयार है और अगर जरूरत पड़ी तो वह अपने दुश्मनों को 'नई और कड़वी हार' दे सकती है। इस बयान को क्षेत्रीय तनाव के संदर्भ में काफी अहम माना जा रहा है।