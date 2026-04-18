अमेरिका से बातचीत को लेकर आ गया ईरान का बड़ा बयान, दो टूक कह दी ये बात

Iran-US Talks : ईरान और अमेरिका के बीच दशकों से चल रही कूटनीतिक तनातनी में एक नया मोड़ आ गया है। पूरी दुनिया की निगाहें इस बात पर टिकी हुई हैं कि क्या दोनों देश एक बार फिर से बातचीत की मेज पर आएंगे। लेकिन ईरान ने अब दुनिया और अमेरिका के सामने अपनी स्थिति बिल्कुल साफ कर दी है। ईरान का स्पष्ट कहना है कि जब तक अमेंरिका के साथ बातचीत का कोई ठोस आधार या ‘फ्रेमवर्क’ तय नहीं हो जाता, तब तक किसी भी बैठक या वार्ता की तारीख निर्धारित नहीं की जाएगी। ईरान के इस कड़े रुख ने अंतरराष्ट्रीय राजनीति में हलचल मचा दी है। अमेरिका के साथ वार्ता के संभावित नए दौर के बारे में पूछे गए एक सवाल का जवाब देते हुए ईरान के उप विदेश मंत्री सईद खतीबजादेह ने अपनी सरकार का पक्ष मजबूती से रखा। उन्होंने कहा कि हवा में तीर चलाने से कोई कूटनीतिक हल नहीं निकलता। जब तक दोनों पक्ष एक साझा ढांचे और एजेंडे पर सहमत नहीं हो जाते, तब तक वार्ता शुरू करने का कोई मतलब नहीं है।