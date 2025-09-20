खुशखबरी: अल्ज़ाइमर के इलाज और जांच में नई उम्मीद, अमेरिका में दवाइयां दे रही हैं राहत की किरण

Alzheimer Treatment Update: दुनिया भर में अल्ज़ाइमर रोग के इलाज (Alzheimer treatment) के लिए अरबों डॉलर खर्च किए गए हैं, लेकिन अब तक कोई पक्का इलाज सामने नहीं आया। हाल ही में दो नई दवाइयां और एक नवीनतम ब्लड टेस्ट (Alzheimer blood test) इस जटिल बीमारी से लड़ने की एक नई आशा लेकर आए हैं। हालांकि इनकी प्रभावशीलता को लेकर विशेषज्ञों में अभी भी सवाल उठ रहे हैं। अमेरिकी कंपनियों एली लिली और बायोजेन की ओर से बनाई गई दो दवाइयां ' डोनानेमाब और लेकेनेमाब ' अल्ज़ाइमर (Early diagnosis Alzheimer’s) की प्रगति धीमी करने का दावा करती हैं। ये दवाइयां (Alzheimer’s new drugs) बीमारी के शुरुआती चरणों में दी जाती हैं और इसका असर सीमित समय तक ही दिखता है।