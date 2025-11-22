Amazon ने दिया झटका, 1,800 से ज़्यादा इंजीनियरों की गई नौकरी

Amazon के सीईओ एंडी जेसी (Andy Jassy) कंपनी का वर्क कल्चर पूरी तरह से बदलना चाहते हैं। हालांकि इसका यह मतलब नहीं है कि Amazon अब एआई को ज़्यादा तवज्जो देगा। हालांकि कंपनी में लेयर्स को कम करना और फैसले लेने में तेज़ी लाना ज़रूरी है पर फिर भी एआई की तरफ झुकाव से कंपनी की वर्कफोर्स में बदलाव आ रहा है और अगर एआई इसी तरह से विकसित होता गया, तो आगे जाकर कई नौकरियों में कटौती संभव है।