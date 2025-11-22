ट्रंप की दो टूक – “ज़ेलेन्स्की को मानना होगा रूस-यूक्रेन शांति प्रस्ताव”

ट्रंप ने यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेन्स्की (Volodymyr Zelenskyy) पर इस शांति प्रस्ताव को मानने का दबाव बनाना शुरू कर दिया है। ट्रंप ने कहा है कि ज़ेलेन्स्की को इस शांति प्रस्ताव को मानना ही होगा। हालांकि ज़ेलेन्स्की इस बात से खुश नहीं हैं कि ट्रंप के शांति प्रस्ताव में रूस को काफी फायदा मिल रहा है, क्योंकि न सिर्फ रूस को यूक्रेन का काफी क्षेत्र मिल जाएगा, बल्कि रूस पर लगे प्रतिबंधों को भी हटाया जाएगा। यूक्रेन को सिर्फ सुरक्षा की गारंटी मिलेगी और रूस द्वारा जबरन ले गए यूक्रेनी बच्चों को वापस लाया जाएगा। ज़ेलेन्स्की इस शांति प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करना चाहते क्योंकि उनके अनुसार यह यूक्रेनी जनता के साथ विश्वासघात है और ज़ेलेन्स्की पहले ही कह चुके हैं कि वह यूक्रेनी जनता के साथ विश्वासघात नहीं करेंगे। यूरोपीय नेता भी ज़ेलेन्स्की के समर्थन में हैं।