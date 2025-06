Covid से भी बड़ी ‘आतंकी’ साजिश रचने वाला था चीन? भूखों मरने की आ जाती नौबत- जानें क्या है एग्रो टेरेरिज्म

चीनी रिसर्चर फफूंदी लेकर अमेरिका आया FBI की शिकायत के मुताबिक चीनी रिर्सचर 34 साल का जुनयांग ल्यू फफूंदी को अमेरिका लेकर आया था। वह अमेरिका की मिशिगन लैब से जुड़ा हुआ है। वह अपनी गर्लफ्रेंड 33 साल की युनजिंग जियान के पास जाने वाला था कि उसे खतरनाक फफूंदी के साथ दबोच लिया गया। पुलिस ने ल्यू को पकड़ लिया है पर उसकी गर्लफ्रेंड फरार है। ‘China Is Going To War’ के लेखक गॉर्डन जी चांग का सुझाव है कि अगर इस घटना के बाद भी अमेरिका ने चीन से ताल्लुकात नहीं तोड़े तो इसका परिणाम बहुत भयंकर होगा।

चीन के साथ संबंध तोड़े अमेरिका उन्होंने कहा कि ऐसी त्रास्दी को रोकने का एकमात्र तरीका है कि चीन से किसी तरह का संबंध न रखा जाए। लोगों को लगता है कि यह अतिवादी कदम होगा लेकिन इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। हमें इसका खामियाजा भुगतना होगा। उनके अनुसार चीनी वैज्ञानिकों को ग्वांतानामो भेज देना चाहिए। यह जेल 9/11 हमले के बाद दुर्व्यवहार और यातनाओं के लिए कुख्यात रही है। चीन का ऐसा करना अमेरिका के खिलाफ लड़ाई छेड़ने जैसा है। इस फफूंदी को चीनी लैब में तैयार करने का आरोप है।

क्या है एग्रो टेरेरिज्म एग्रो टेरेरिज्म का मतलब है किसी देश की अनाज की फसलों को तबाह करने के लिए जैविक एजेंटों का इस्तेमाल करना। इससे पौधों में कीड़े लग जाते हैं और वो सड़ने लगते हैं। इस तरह के आतंकवाद में आर्थिक तबाही, खाद्य असुरक्षा और समूचे देश में आतंक पैदा करने के उद्देश्य से फसलों को टार्गेट किया जाता है। इसे कम खर्च में आसानी से फैलाया जा सकता है और किसने किया उसका पता लगा पाना भी मुश्किल होता है।

खेती-बाड़ी क्यों टार्गेट जानकारों की मानें तो कोई भी देश अपने सैन्य साजो सामान, आयुध और सैन्य ठिकानों की तो कड़ी सुरक्षा कर सकता है लेकिन खेतों की निगरानी मुश्किल है। क्योंकि इसका फैलाव बहुत बड़े क्षेत्रफल में होता है। अगर किसी फसल पर जैविक हमला होता है तो उसकी खबर हफ्तों तक नहीं लगती। एग्रो टेरेरिज्म उन देशों का शक्तिशाली हथियार है, जो किसी प्रतिद्वंद्वी को अस्थिर करना चाहते हैं।