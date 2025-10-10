अमेरिका ने पाक को झटका दिया, AMRAAM मिसाइल सौदे की खबरों पर लगाया ब्रेक

पाकिस्तान ने 2007 में लगभग 700 AMRAAM मिसाइलें खरीदी थीं, जो उसके F-16 जेट्स के साथ कंपैटिबल हैं। 2019 के बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद भारत के MiG-21 को गिराने में इनका इस्तेमाल किया गया था। हाल के वर्षों में पाकिस्तान अमेरिका से दूरी बना रहा था, लेकिन ट्रंप प्रशासन के तहत रिश्ते सुधरने की उम्मीदें थीं। जुलाई 2025 में पाकिस्तानी एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर की वाशिंगटन यात्रा के बाद यह खबर आई थी, लेकिन अब अमेरिका ने साफ कर दिया कि कोई बड़ा हथियार पैकेज नहीं आ रहा।