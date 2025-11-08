हंगरी पर मेहरबान हुए ट्रंप, एक साल तक रूस से तेल-गैस खरीदने पर प्रतिबंधों से दी छूट

रूस-यूक्रेन युद्ध (Russia-Ukraine War) को रोकने के लिए अमेरिका (United States Of America) के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) काफी कोशिश कर चुके हैं, लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं मिली। ऐसे में कुछ दिन पहले ही उन्होंने रूस की दो बड़ी तेल कंपनियों रोसनेफ्ट और लुकोइल पर सख्त प्रतिबंध लगा दिए और साफ कर दिया कि जो भी देश रूस से तेल और गैस खरीदेगा, उन्हें इन प्रतिबंधों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन अब इस मामले में ट्रंप ने अचानक कुछ ऐसा कर दिया है जो शायद ही किसी ने सोचा होगा।