Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

हंगरी पर मेहरबान हुए ट्रंप, एक साल तक रूस से तेल-गैस खरीदने पर प्रतिबंधों से दी छूट

डोनाल्ड ट्रंप अचानक ही हंगरी पर मेहरबान हो गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने हंगरी को कुछ ऐसा करने की छूट दे दी है जो अन्य देशों को भी नहीं दी।

less than 1 minute read
Google source verification

भारत

image

Tanay Mishra

Nov 08, 2025

Viktor Orban with Donald Trump

Viktor Orban with Donald Trump (Photo - Washington Post)

रूस-यूक्रेन युद्ध (Russia-Ukraine War) को रोकने के लिए अमेरिका (United States Of America) के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) काफी कोशिश कर चुके हैं, लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं मिली। ऐसे में कुछ दिन पहले ही उन्होंने रूस की दो बड़ी तेल कंपनियों रोसनेफ्ट और लुकोइल पर सख्त प्रतिबंध लगा दिए और साफ कर दिया कि जो भी देश रूस से तेल और गैस खरीदेगा, उन्हें इन प्रतिबंधों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन अब इस मामले में ट्रंप ने अचानक कुछ ऐसा कर दिया है जो शायद ही किसी ने सोचा होगा।

हंगरी पर मेहरबान हुए ट्रंप

व्हाइट हाउस (White House) में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने हंगरी (Hungary) के पीएम विक्टर ओरबान (Viktor Orban) से शुक्रवार को मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद वह अचानक ही हंगरी पर मेहरबान हो गए। अमेरिका ने हंगरी को बड़ी राहत देते हुए रूसी तेल और गैस खरीदने पर लगाए अपने प्रतिबंधों से एक साल के लिए छूट दे दी है।

दूसरे देशों को नहीं दी छूट

गौरतलब है कि ट्रंप ने रूसी तेल और गैस की खरीद पर लगाए प्रतिबंधों से भारत (India), चीन (China) और यूरोपीय यूनियन (European Union) को भी छूट नहीं दी है। ट्रंप अक्सर ही इन देशों पर रूस से तेल और गैस न खरीदने का दबाव बनाते रहते हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

रूस-यूक्रेन युद्ध

world news

World News in Hindi

Updated on:

08 Nov 2025 01:21 pm

Published on:

08 Nov 2025 01:12 pm

Hindi News / World / हंगरी पर मेहरबान हुए ट्रंप, एक साल तक रूस से तेल-गैस खरीदने पर प्रतिबंधों से दी छूट

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

पाकिस्तान-अफगानिस्तान में नहीं बनी बात, क्या फिर छिड़ेगी जंग?

Muhammad Yaqoob with Khawaja Asif
विदेश

आतंकियों ने किया 5 भारतीयों को किडनैप, बंदूक की नोंक पर माली में दिया वारदात को अंजाम

5 Indians kidnapped in Mali
विदेश

भारतवंशी विवेक रामास्वामी अमेरिकी राज्य ओहायो के गवर्नर की रेस में, राष्ट्रपति ट्रंप ने किया समर्थन

Vivek Ramaswamy with Donald Trump
विदेश

शटडाउन आदेश का असर, अमेरिका में 1000 फ्लाइटों को किया गया रद्द, देखें किस रूट पर ठप हुई आवाजाही

विदेश

डायबिटीज, मोटापा या कोई गंभीर बीमारी है तो अमेरिका में नहीं मिलेगी एंट्री, ट्रंप ने क्यों लिया ये फैसला

विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.