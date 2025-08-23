अमरीका ने तैनात किए 3 युद्धपोत, वेनेजुएला भी उतारेगा 45 लाख फौज, कभी भी हो सकता है युद्ध

अमरीका के इस कदम पर अब चीन की प्रतिक्रिया सामने आई है। चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा कि वॉशिंगटन को विदेश में हस्तक्षेप से बचना चाहिए। निंग ने कहा कि चीन ऐसे किसी भी कदम का विरोध करता है, जो संयुक्त राष्ट्र चार्टर के सिद्धांतों के खिलाफ हो। साथ ही किसी देश की संप्रभुता का उल्लंघन करता हो। चीन अंतरराष्ट्रीय संबंधों में बल प्रयोग, बल प्रयोग की धमकी या किसी दूसरी तरह वेनेजुएला के आंतरिक मामलों में बाहरी ताकतों के हस्तक्षेप का विरोध करते हैं।