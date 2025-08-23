Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

विदेश

अमरीका ने तैनात किए 3 युद्धपोत, वेनेजुएला भी उतारेगा 45 लाख फौज, कभी भी हो सकता है युद्ध

अमरीका (America) ने वेनेजुएला (Venezuela) के तटीय इलाके में अपना जंगी बेड़ा उतार रहा है। इससे दुनिया में एक और युद्ध की आहट सुनाई देने लगी है। अमरीका के इस कदम पर चीन की प्रतिक्रिया भी आई है। पढ़ें पूरी खबर...

भारत

Pushpankar Piyush

Aug 23, 2025

America deployed warships
अमरीका ने तैनात किए वॉरशिप (फोटो IANS)

अमरीका (America) अपने युद्धपोत और पनडुब्बियों का बेड़ा वेनेजुएला (Venezuela) के तटीय जलक्षेत्र में तैनात कर रहा है। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के खिलाफ अभियान के तहत यह किया जा रहा है। अमरीका का कहना है यह ड्रग्स तस्करी के खिलाफ कार्रवाई है। अमरीका मादुरो को 'नार्को टेरेरिस्ट' कहता है।

रिपोर्ट के मुताबिक, ट्रंप ने पिछले हफ्ते कम से कम तीन युद्धपोत वेनेजुएला की ओर रवाना करने का आदेश दिया है। इसके अलावा 4,000 मरीन भी क्षेत्र में तैनात किए जा रहे हैं। अमरीका मादुरो के चुनाव को मान्यता नहीं देता। मादुरो की गिरफ्तारी के लिए रखा गया शुरुआती इनाम 1.5 करोड़ डॉलर से बढ़ाकर 5 करोड़ डॉलर कर दिया गया है।

ये भी पढ़ें

TikTok से नहीं हटा बैन, मोदी सरकार ने कहा- जारी नहीं हुआ ऐसा कोई आदेश
राष्ट्रीय
image

मादुरो बोले, 45 लाख जवान तैनात करेंगे

वेनेज़ुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने अमरीका की कार्रवाइयों को धमकी बताया है। उन्होंने कहा कि पूरे देश की सुरक्षा के लिए 45 लाख मिलिशिया सैनिकों को सक्रिय किया जाएगा। मादुरो ने अपने टीवी संबोधन में बताया कि एक विशेष योजना शुरू की जा रही है, जिससे पूरा वेनेजुएला कवर किया जाएगा। उनकी सरकार ने फिलहाल ड्रोन उड़ाने पर रोक लगा दी है।

चीन का आया बयान

अमरीका के इस कदम पर अब चीन की प्रतिक्रिया सामने आई है। चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा कि वॉशिंगटन को विदेश में हस्तक्षेप से बचना चाहिए। निंग ने कहा कि चीन ऐसे किसी भी कदम का विरोध करता है, जो संयुक्त राष्ट्र चार्टर के सिद्धांतों के खिलाफ हो। साथ ही किसी देश की संप्रभुता का उल्लंघन करता हो। चीन अंतरराष्ट्रीय संबंधों में बल प्रयोग, बल प्रयोग की धमकी या किसी दूसरी तरह वेनेजुएला के आंतरिक मामलों में बाहरी ताकतों के हस्तक्षेप का विरोध करते हैं।

ट्रंप और मादुरो की तनातनी है पुरानी

ट्रंप और मादुरो की तनातनी बहुत पुरानी है। ट्रंप सरकार का मानना है कि मुदरो वेनेजुएला के वैध राष्ट्रपति नहीं है। अमरीका ने मादुरो की गिरफ्तारी पर इनाम भी रखा है। फिलहाल, अमरीका ने मादुरो पर 5 करोड़ डॉलर का इनाम रखा है।

खबर शेयर करें:

Published on:

23 Aug 2025 07:08 am

Hindi News / World / अमरीका ने तैनात किए 3 युद्धपोत, वेनेजुएला भी उतारेगा 45 लाख फौज, कभी भी हो सकता है युद्ध

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.