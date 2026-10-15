America Hindu Temple Shooting: अमेरिका में हिंदुओं को लेकर बढ़ी चिंता? एंटी-इंडियन नफरत के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग

‘हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन’ यानी कि HAF ने घटना पर चिंता जताते हुए समुदाय के लोगों से सतर्क रहने को कहा है। संगठन के मुताबिक, कथित साजिश से जुड़े दस्तावेजों और सामान की जांच की जा रही है। उसने लोगों से किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना अधिकारियों को देने की अपील की। इस बीच, शिकागो स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास ने अमेरिकी अधिकारियों की त्वरित कार्रवाई की सराहना की है। दूतावास ने कहा कि वह भारतीय समुदाय के संपर्क में है और मामले पर नजर रख रहा है।