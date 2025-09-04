Patrika LogoSwitch to English

लैटिन देशों की संप्रभुता की अमेरिका को चिंता नहीं, कहा- ड्रग्स कार्टेल के खिलाफ किसी भी हद तक जा सकते हैं

अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने कहा कि हम ड्रग्स कार्टेल को खत्म करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। हमने लैटिन अमेरिकी देशों के साथ सुरक्षा का वादा किया है, लेकिन हम कठोर कदम उठाने से संकोच नहीं करेंगे।

Sep 04, 2025

मार्को रुबियो, अमेरिकी विदेश मंत्री (फोटो-IANS)

अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रुबियो (US Secretary of State Marco Rubio) ने कहा कि हम ड्रग्स तस्करों पर हमले जारी रखेंगे। मार्को ने मेक्सिको की राजधानी मेक्सिको सिटी में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि हमने मेक्सिको जैसे देशों के साथ सुरक्षा का वादा किया है, लेकिन अमेरिका ने यह भी कहा है कि हम कठोर कदम उठाने से संकोच नहीं करेंगे।

कुछ दिनों पहले छोटी नाव पर गिराया था बम

कुछ दिन पहले करेबियन सागर में एक छोटी नाव को अमेरिकी सेना ने निशाना बनाया था। अमेरिका का कहना था कि उस नाव में सवार लोग ड्रग्स कार्टेल से जुड़े थे, जो भारी मात्रा में ड्रग्स लेकर अमेरिका में दाखिल होने की तैयारी में थे। अमेरिकी विदेश मंत्री ने इस कार्रवाई को ड्रग्स के खिलाफ युद्ध की रणनीति का हिस्सा बताया।

ट्रंप ने व्यक्तिगत रूप से दी है मंजूरी

रुबियो ने मेक्सिको में कहा कि अमेरिका ने लंबे सालों से ड्रग्स कार्टेल के खिलाफ खुफिया जानकारी जुटाई है। हम ड्रग्स बोट को रोक सकते हैं। बीते दिनों हमने ऐसा किया भी है। उन्होंने कहा कि ड्रग्स कार्टेल को तब ही रोका जा सकता है, जब उन्हें बम से उड़ा दिया जाए। उन्होंने कहा कि बीते दिनों हुए हमले की अनुमति अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्यक्तिगत रूप से दी थी। हालांकि, दक्षिण अमेरिकी देशों के साथ ट्रंप और उनके सलाहकारों के बयानों द्वारा दिए गए बयानों के चलते अमेरिकी राजनायिकों को कामकाजी संबंधों को बनाए रखने में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है।

अमेरिका में 1.10 लाख लोग ड्रग की ओवर डोज से मरे

अमेरिका में ड्रग्स का अवैध व्यापार एक गंभीर समस्या है, जो सामाजिक, आर्थिक और स्वास्थ्य क्षेत्रों पर गहरा प्रभाव डाल रहा है। ड्रग एनफोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन (DEA) की 2024 की रिपोर्ट के अनुसार, फेंटेनाइल और मेथामफेटामाइन जैसे सिंथेटिक ड्रग्स का व्यापार तेजी से बढ़ा है। 2024 में DEA ने 60 मिलियन से अधिक फेंटेनाइल युक्त नकली गोलियां और 27,000 पाउंड मेथामफेटामाइन जब्त किया। अमेरिका में ये ड्रग के कार्टेल मेक्सिको व लैटिन अमेरिकी देशों से सप्लाई किए जाते हैं। कुछ महीनों पहले इस मामले में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन को भी घसीटा था। सीडीसी के अनुसार, 2023 में 1,10,000 से अधिक लोग ड्रग ओवरडोज से मरे, जिनमें 70% मामले फेंटेनाइल से जुड़े थे।

वेनेजुएला के तट के करीब तीन युद्धपोत किए तैनात

अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनके प्रशासन पर ड्रग कार्टेल चलाने का गंभीर आरोप लगाया है। ट्रम्प प्रशासन ने जुलाई 2025 में वेनेजुएला के "कार्टेल ऑफ द सन्स" को वैश्विक आतंकवादी संगठन घोषित किया, जिसमें मादुरो और अन्य उच्च अधिकारियों की संलिप्तता का दावा किया गया। अमेरिका का कहना है कि यह कार्टेल ट्रेन डे अरागुआ और मेक्सिको के सिनालोआ कार्टेल को समर्थन देता है, जो अमेरिका में फेंटेनाइल युक्त कोकेन की तस्करी करते हैं।

अमेरिका ने वेनेजुएला के तट पर तीन युद्धपोत तैनात किए हैं, जिससे तनाव बढ़ गया है। मादुरो ने 4.5 मिलियन मिलिशिया सदस्यों को तैयार करने का ऐलान किया है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह सैन्य तैनाती ड्रग तस्करी से ज्यादा शासन परिवर्तन की रणनीति हो सकती है। बता दें कि वेनेजुएला तेल उत्पादक देशों में से एक है। अमेरिकी प्रशासन ने वेनेजुएला से तेल खरीदने पर 25 फीसदी टैरिफ लगाने का ऐलान किया है।

04 Sept 2025 10:52 am

Hindi News / World / लैटिन देशों की संप्रभुता की अमेरिका को चिंता नहीं, कहा- ड्रग्स कार्टेल के खिलाफ किसी भी हद तक जा सकते हैं

