लैटिन देशों की संप्रभुता की अमेरिका को चिंता नहीं, कहा- ड्रग्स कार्टेल के खिलाफ किसी भी हद तक जा सकते हैं

अमेरिका में ड्रग्स का अवैध व्यापार एक गंभीर समस्या है, जो सामाजिक, आर्थिक और स्वास्थ्य क्षेत्रों पर गहरा प्रभाव डाल रहा है। ड्रग एनफोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन (DEA) की 2024 की रिपोर्ट के अनुसार, फेंटेनाइल और मेथामफेटामाइन जैसे सिंथेटिक ड्रग्स का व्यापार तेजी से बढ़ा है। 2024 में DEA ने 60 मिलियन से अधिक फेंटेनाइल युक्त नकली गोलियां और 27,000 पाउंड मेथामफेटामाइन जब्त किया। अमेरिका में ये ड्रग के कार्टेल मेक्सिको व लैटिन अमेरिकी देशों से सप्लाई किए जाते हैं। कुछ महीनों पहले इस मामले में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन को भी घसीटा था। सीडीसी के अनुसार, 2023 में 1,10,000 से अधिक लोग ड्रग ओवरडोज से मरे, जिनमें 70% मामले फेंटेनाइल से जुड़े थे।