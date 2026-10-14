अमेरिका-रूस समझौते डीजल समझौते पर यूरोप में खलबली, इटली की पीएम मेलोनी ने कहा- इस डील से यूक्रेन युद्ध और बढ़ेगा

America Russia diesel agreement: अमेरिका और रूस के बीच डीजल समझौते से यूरोप की टेंशन बढ़ गई है। इस बीच, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने सभी देशों को सावधान किया है। उन्होंने बुधवार को चेतावनी देते हुए कहा कि अमेरिका और रूस के बीच हुई डीजल सप्लाई की डील बहुत खतरनाक फैसला है।