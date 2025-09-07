भारत पर और टैरिफ लगाएगा अमेरिका! अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने दिया बड़ा बयान, रूस को लेकर भी कही बात

अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने रविवार को टैरिफ को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने यूरोपीय संघ से रूस पर दबाव बढ़ाने में अमेरिका की मदद करने की अपील की है। साथ ही उन्होंने रूसी कच्चा तेल खरीदने वाले देशों पर और अधिक शुल्क लगाने की संभावना का संकेत दिया है। हालांकि इस दौरान बेसेंट ने रूसी तेल खरीदने वाले देशों के संदर्भ में किसी कान नाम नहीं लिया है, लेकिन इस मुद्दे पर भारत अमेरिकी टैरिफ का सबसे बड़ा लक्ष्य बना हुआ है।