Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

विदेश

अमेरिका ने पाकिस्तान को दिया झटका, कश्मीर मुद्दे पर मध्यस्थता करने से किया इनकार

अमेरिका ने कुछ ऐसा कर दिया है जिससे पाकिस्तान को झटका लगा है। क्या है पूरा मामला? आइए नज़र डालते हैं।

भारत

Tanay Mishra

Sep 25, 2025

India Prime Minister Narendra Modi, American President Donald TRump and Pakistani PM Shehbaz Sharif
India Prime Minister Narendra Modi, American President Donald Trump and Pakistani PM Shehbaz Sharif

पिछले कुछ समय से अमेरिका (United States Of America) की जहाँ भारत (India) से कुछ हद तक अनबन चल रही है, वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान (Pakistan) से नज़दीकी नज़र आ रही है। संबंधों में इस मोड़ ने दुनियाभर को हैरान भी किया है, क्योंकि राष्ट्रपति बनने से पहले तक डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump), खुद को भारत और भारतीयों का दोस्त बताते थे और पाकिस्तान को खुलेआम आतंकी देश कहते हुए उसका विरोध करते थे। हालांकि अब ट्रंप और पाकिस्तान में बढ़ रही नज़दीकियों से सब हैरान हैं। कई एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के परिवार के क्रिप्टोकरेंसी बिज़नेस के पाकिस्तान में होने से ट्रंप, पाकिस्तान पर मेहरबान हो रहे हैं। इसी बीच अब अमेरिका ने पाकिस्तान को एक बड़ा झटका दे दिया है।

कश्मीर मुद्दे पर मध्यस्थता करने से किया इनकार

अमेरिकी विदेश विभाग के एक अधिकारी ने हाल ही में कहा कि अमेरिका का भारत और पाकिस्तान को एक साथ रखने या कश्मीर मुद्दे पर मध्यस्थता करने का कोई इरादा नहीं है। अमेरिकी अधिकारी के अनुसार कश्मीर मुद्दा, भारत और पाकिस्तान का आपसी मामला है और राष्ट्रपति ट्रंप भी कहते हैं कि अगर किसी मुद्दे पर उनसे मदद मांगी जाए, तो वह मदद करने के लिए तैयार है। हालांकि भारत कई बार यह साफ कर चुका है कि कश्मीर मुद्दे पर बाहरी हस्तक्षेप को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ऐसे में अमेरिका ऐसा करने की कोशिश नहीं करेगा।

पाकिस्तान के लिए बड़ा झटका

अमेरिका का यह फैसला पाकिस्तान के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से अक्सर ही कश्मीर मुद्दा उठाया जाता है और इसमें बाहरी दखलंदाज़ी की मांग की जाती है जिससे भारत पर दबाव बनाया जा सके। हालांकि इसका कोई फायदा नहीं होता।

ये भी पढ़ें

“भारत उभरती हुई महाशक्ति…उसे रूस-चीन जैसा न माने”, फिनलैंड के राष्ट्रपति स्टब ने तारीफ के बांधे पुल
विदेश

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

world news

World News in Hindi

Updated on:

25 Sept 2025 11:59 am

Published on:

25 Sept 2025 11:13 am

Hindi News / World / अमेरिका ने पाकिस्तान को दिया झटका, कश्मीर मुद्दे पर मध्यस्थता करने से किया इनकार

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.