अमेरिका ने पाकिस्तान को दिया झटका, कश्मीर मुद्दे पर मध्यस्थता करने से किया इनकार

पिछले कुछ समय से अमेरिका (United States Of America) की जहाँ भारत (India) से कुछ हद तक अनबन चल रही है, वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान (Pakistan) से नज़दीकी नज़र आ रही है। संबंधों में इस मोड़ ने दुनियाभर को हैरान भी किया है, क्योंकि राष्ट्रपति बनने से पहले तक डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump), खुद को भारत और भारतीयों का दोस्त बताते थे और पाकिस्तान को खुलेआम आतंकी देश कहते हुए उसका विरोध करते थे। हालांकि अब ट्रंप और पाकिस्तान में बढ़ रही नज़दीकियों से सब हैरान हैं। कई एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के परिवार के क्रिप्टोकरेंसी बिज़नेस के पाकिस्तान में होने से ट्रंप, पाकिस्तान पर मेहरबान हो रहे हैं। इसी बीच अब अमेरिका ने पाकिस्तान को एक बड़ा झटका दे दिया है।