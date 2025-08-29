‘हाथी जैसे भारत के साथ चूहों की तरह…’, US में ट्रंप से अर्थशास्त्री बोले- इंडिया के पास नहीं झुकने की वजह…

अर्थशास्त्री ने बताया कि सोवियत काल से ही भारत का अमेरिका के साथ पुराना रिश्ता रहा है। उन्होंने आगे कहा कि ट्रंप एक बिल्कुल अलग प्रतिद्वंद्वी के साथ खेल रहे हैं। जो लोग थोड़ा मजाकिया हैं, उनके लिए यह एक तमाशा होगा कि अमेरिका दुनिया का सबसे मजबूत देश होने का नाटक कर रहा है, जबकि असल में वह अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार रहा है।