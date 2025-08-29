‘हाथी जैसे भारत के साथ चूहों की तरह…’, US में ट्रंप से अर्थशास्त्री बोले- इंडिया के पास नहीं झुकने की वजह…

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अपने ही देश में किरकिरी हो रही है। भारत पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाए जाने को लेकर अमेरिकी अर्थशास्त्री लगातार ट्रंप को घेर रहे हैं।
चर्चित अमेरिकी अर्थशास्त्री रिचर्ड वोल्फ ने कहा है कि अमेरिका भारत के खिलाफ दुनिया के सख्त व्यक्ति की तरह पेश आ कर रहा है, लेकिन ऐसा करके वह केवल अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहा है।
उन्होंने आगे कहा कि संयुक्त राष्ट्र ने यह साफ कर दिया है कि भारत अब पृथ्वी पर सबसे बड़ा देश है। इस बीच, अमेरिका अब भारत को यह बता रहा है कि उसे क्या करना चाहिए क्या नहीं, ये सब देखकर ऐसा लगता है जैसे एक चूहा हाथी को कंट्रोल करना चाहता है।
वोल्फ ने इंटरव्यू के दौरान कहा कि अगर अमेरिका भारत के लिए अपने दरवाजे बंद कर देता है, तो भारत अपना सामान बेचने के लिए अन्य जगहें तलाश लेगा। इससे ब्रिक्स देशों को फायदा होगा।
उन्होंने कहा कि जिस तरह रूस ने अपनी ऊर्जा खरीदने और बेचने के लिए एक और जगह ढूंढ ली है, उसी तरह भारत भी अब अपना सामान अमेरिका को छोड़कर ब्रिक्स के बाकी देशों को बेचेगा।
बता दें कि ब्रिक्स दस देशों का समूह है।इसमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात - शामिल हैं।
अमेरिकी अर्थशास्त्री ने कहा कि अगर आप चीन, भारत, रूस और ब्रिक्स को लें, तो इन देशों के कुल विश्व उत्पादन में हिस्सेदारी 35% है। जी7 का हिस्सा घटकर लगभग 28 प्रतिशत रह गया है।
अर्थशास्त्री ने बताया कि सोवियत काल से ही भारत का अमेरिका के साथ पुराना रिश्ता रहा है। उन्होंने आगे कहा कि ट्रंप एक बिल्कुल अलग प्रतिद्वंद्वी के साथ खेल रहे हैं। जो लोग थोड़ा मजाकिया हैं, उनके लिए यह एक तमाशा होगा कि अमेरिका दुनिया का सबसे मजबूत देश होने का नाटक कर रहा है, जबकि असल में वह अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार रहा है।
इस बीच, वोल्फ ने ट्रंप के टैरिफ को लेकर सलाह देते हुए कहा कि आप जो कर रहे हैं वह आपका अपना हॉटहाउस फैशन है। आपके इन कदमों से ब्रिक्स देशों को और बल मिलेगा । हम इसे एक ऐतिहासिक क्षण के रूप में देख रहे हैं।
बता दें कि ट्रंप ने कई मौकों पर ब्रिक्स को एक छोटा समूह बताया है। फरवरी में उन्होंने कहा था कि ब्रिक्स खत्म हो चुका है। उन्होंने यह भी धमकी दी कि अगर वे एक साझा मुद्रा बनाने की कोशिश करते हैं, तो वे समूह पर 100 प्रतिशत टैरिफ लगा देंगे।