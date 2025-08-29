Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

विदेश

‘हाथी जैसे भारत के साथ चूहों की तरह…’, US में ट्रंप से अर्थशास्त्री बोले- इंडिया के पास नहीं झुकने की वजह…

अमेरिकी अर्थशास्त्री रिचर्ड वोल्फ ने ट्रम्प प्रशासन की भारत पर 50% टैरिफ लगाने की नीति की तीखी आलोचना की है। वोल्फ का मानना है कि अमेरिका हाथी (भारत) के सामने चूहे जैसा व्यवहार कर रहा है और इससे ब्रिक्स देशों को फायदा होगा। ट्रम्प की इस नीति को "हॉटहाउस फैशन" बताते हुए वोल्फ ने उन्हें सलाह दी है। क्या अमेरिका अपनी ही नीतियों से खुद को नुकसान पहुंचा रहा है?

भारत

Mukul Kumar

Aug 29, 2025

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। (फोटो- IANS)

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अपने ही देश में किरकिरी हो रही है। भारत पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाए जाने को लेकर अमेरिकी अर्थशास्त्री लगातार ट्रंप को घेर रहे हैं।

चर्चित अमेरिकी अर्थशास्त्री रिचर्ड वोल्फ ने कहा है कि अमेरिका भारत के खिलाफ दुनिया के सख्त व्यक्ति की तरह पेश आ कर रहा है, लेकिन ऐसा करके वह केवल अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहा है।

उन्होंने आगे कहा कि संयुक्त राष्ट्र ने यह साफ कर दिया है कि भारत अब पृथ्वी पर सबसे बड़ा देश है। इस बीच, अमेरिका अब भारत को यह बता रहा है कि उसे क्या करना चाहिए क्या नहीं, ये सब देखकर ऐसा लगता है जैसे एक चूहा हाथी को कंट्रोल करना चाहता है।

ये भी पढ़ें

जापान पहुंचे पीएम मोदी, 2 दिन की यात्रा से भारत को क्या होगा फायदा? यहां समझें सबकुछ
राष्ट्रीय
image

ब्रिक्स देशों को फायदा होगा

वोल्फ ने इंटरव्यू के दौरान कहा कि अगर अमेरिका भारत के लिए अपने दरवाजे बंद कर देता है, तो भारत अपना सामान बेचने के लिए अन्य जगहें तलाश लेगा। इससे ब्रिक्स देशों को फायदा होगा।

उन्होंने कहा कि जिस तरह रूस ने अपनी ऊर्जा खरीदने और बेचने के लिए एक और जगह ढूंढ ली है, उसी तरह भारत भी अब अपना सामान अमेरिका को छोड़कर ब्रिक्स के बाकी देशों को बेचेगा।

बता दें कि ब्रिक्स दस देशों का समूह है।इसमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात - शामिल हैं।

अमेरिका दुनिया का सबसे मजबूत देश होने का नाटक कर रहा- अर्थशास्त्री

अमेरिकी अर्थशास्त्री ने कहा कि अगर आप चीन, भारत, रूस और ब्रिक्स को लें, तो इन देशों के कुल विश्व उत्पादन में हिस्सेदारी 35% है। जी7 का हिस्सा घटकर लगभग 28 प्रतिशत रह गया है।

अर्थशास्त्री ने बताया कि सोवियत काल से ही भारत का अमेरिका के साथ पुराना रिश्ता रहा है। उन्होंने आगे कहा कि ट्रंप एक बिल्कुल अलग प्रतिद्वंद्वी के साथ खेल रहे हैं। जो लोग थोड़ा मजाकिया हैं, उनके लिए यह एक तमाशा होगा कि अमेरिका दुनिया का सबसे मजबूत देश होने का नाटक कर रहा है, जबकि असल में वह अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार रहा है।

ट्रंप को अर्थशास्त्री ने दे दी अहम सलाह

इस बीच, वोल्फ ने ट्रंप के टैरिफ को लेकर सलाह देते हुए कहा कि आप जो कर रहे हैं वह आपका अपना हॉटहाउस फैशन है। आपके इन कदमों से ब्रिक्स देशों को और बल मिलेगा । हम इसे एक ऐतिहासिक क्षण के रूप में देख रहे हैं।

बता दें कि ट्रंप ने कई मौकों पर ब्रिक्स को एक छोटा समूह बताया है। फरवरी में उन्होंने कहा था कि ब्रिक्स खत्म हो चुका है। उन्होंने यह भी धमकी दी कि अगर वे एक साझा मुद्रा बनाने की कोशिश करते हैं, तो वे समूह पर 100 प्रतिशत टैरिफ लगा देंगे।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

डोनाल्ड ट्रम्प

Published on:

29 Aug 2025 08:42 am

Hindi News / World / ‘हाथी जैसे भारत के साथ चूहों की तरह…’, US में ट्रंप से अर्थशास्त्री बोले- इंडिया के पास नहीं झुकने की वजह…

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.