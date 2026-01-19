सउदी और UAE जंग के मुहाने पर खड़े, MBZ पहुंच रहे भारत, आखिर क्या है पूरा मामला?

भारत और संयुक्त अरब अमीरात कई वैश्विक मंचों पर भारत का महत्वपूर्ण साझेदार है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने MBZ के दौरे को लेकर कहा कि दोनों देशों के बीच लंबे समय से ऊर्जा आपूर्ति को लेकर मजबूत साझेदारी है। साथ ही, लोकल करेंसी सेटलमेंट सिस्टम और बाइलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी ने आर्थिक रिश्तों को और मजबूती दी है। मंत्रालय ने कहा कि भारत-UAE कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को और आगे बढ़ाने तथा आपसी हितों से जुड़े क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर सहयोग के नए रास्ते खोलने का अवसर देगा। हम UAE के साथ संयुक्त राष्ट्र, BRICS, I2U2 और UFI जैसे बहुपक्षीय मंचों पर भी करीबी सहयोगी भी हैं। इसके साथ ही, UAE भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। दोनों देशों के बीच 6 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कारोबार है।