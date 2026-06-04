अंगोला में मिलीं जीवों की दर्जनों नई प्रजातियां, नीली चमक छोड़ने वाली मकड़ी भी मिली

Angola New Species Discovery: दुनियाभर में जैव विविधता तेजी से घट रही है, फिर भी वैज्ञानिक पहले से कहीं अधिक तेजी से नई प्रजातियों की खोज कर रहे हैं। इसी कड़ी में अफ्रीकी देश अंगोला के एक दूरदराज इलाके में हुए वैज्ञानिकों ने दर्जनों ऐसी प्रजातियों का पता लगाया है, जो अब तक अज्ञात थीं। पूर्वी अंगोला के लिसिमा पठार में फरवरी 2026 में एक अभियान चलाया गया। यहां दलदली भूमि, आर्द्रभूमियां, घास के मैदान और वन क्षेत्र मौजूद हैं। यहां मिलीं नई प्रजातियों में सबसे आकर्षक एक 'क्राउंड क्रैब स्पाइडर' है, जो पराबैंगनी रोशनी में नीली चमक छोड़ती है। वैज्ञानिक अभी तक यह नहीं समझ पाए हैं कि ऐसा क्यों होता है।