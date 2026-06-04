5,300 साल पुरानी ओत्जी ममी में जिंदा मिले सूक्ष्मजीव, नई स्टडी में खुलासा

Otzi the Iceman: इटैलियन आल्प्स की बर्फीली पहाड़ियों में 5,300 वर्ष पहले तीर से मारे गए गए प्रागैतिहासिक मानव ‘ओत्जी द आइसमैन’ को लेकर एक नई खोज ने वैज्ञानिकों को चौंका दिया है। जर्नल 'माइक्रोबायोम' में प्रकाशित अध्ययन के अनुसार म्यूजियम में जिस डीप-फ्रीज चैंबर को माइनस छह डिग्री सेल्सियस तापमान पर इसलिए बनाया गया था ताकि समय के चक्र को पूरी तरह रोका जा सके, वहां ओत्जी के भीतर मौजूद सूक्ष्मजीव न सिर्फ जिंदा हैं बल्कि बदलते माहौल के अनुसार खुद को ढालकर तेजी से विकसित हो रहे हैं।