POK में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन, आज़ादी माग रहे लोगों पर पाक सेना ने चलाईं गोलियां, दो मरे

पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) में अवामी एक्शन कमेटी (एएसी) द्वारा सोमवार को पूरे क्षेत्र में व्यापक प्रदर्शन शुरू कर दिए जाने के बाद अब इस क्षेत्र में हाल के इतिहास का सबसे यह बड़ा विरोध प्रदर्शन है। प्रदर्शनकारियों ने शटर डाउन यानी बंद के साथ चक्का जाम का आह्वान किया है। प्रदर्शनकारियों ने 38 माँगें शहबाज सरकार के समक्ष रखी हैं, जिनमें पाकिस्तान में रह रहे कश्मीरी शरणार्थियों के लिए पीओके विधानसभा में आरक्षित 12 सीटों को खत्म करना भी शामिल है। स्थानीय लोगों का तर्क है कि इससे प्रतिनिधि शासन व्यवस्था कमजोर होती है। अन्य प्राथमिकताओं में सब्सिडी वाला आटा, मंगला जलविद्युत परियोजना से जुड़ी उचित बिजली दरें और इस्लामाबाद द्वारा लंबे समय से लंबित सुधारों का कार्यान्वयन शामिल है।