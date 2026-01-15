ईरान में फंसे हैं करीब 10 हजार भारतीय छात्र, इधर अमेरिका ने तबाही मचाने वाला सैन्य बेड़ा किया रवाना

अमेरिका ने ईरान की ओर अपना सैन्य बेड़ा रवाना किया है। अमेरिका ने USS अब्राहम लिंकन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप को ईरान की ओर रवाना किया है। इसमें एक सुपरकैरियर, 3-6 डिस्ट्रॉयर्स/क्रूजर, 1-2 पनडुब्बियां, 7000-8000 सैनिक और 65-70 फाइटर जेट्स शामिल हैं। वहीं, न्यूक्लियर साइट्स को तबाह करने वाले मिसाइल भी इस युद्धपोत में तैनात हैं। इससे दुनिया भर में हड़कंप मच गया है। ईरान को लेकर भारत की भी अपनी चिंता है। ईरान में लगभग 10 से 12 हजार भारतीय मूल के लोग मौजूद हैं। इनमें बहुत बड़ी संख्या छात्रों की है। करीबन दो से तीन हजार कश्मीरी छात्र ईरान में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं।