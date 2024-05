Foreign Trip : अगर आप जा रहे हैं विदेश, तो साथ ले जाएं उस देश की इतनी करेंसी

How much foreign currency can you carry abroad :अगर आपको विदेशों में पर्यटन का शौक है या आप किसी काम पढ़ाई या कमाई करने के लिए विदेश जा रहे हैं तो आपके लिए यह जानना बहुत जरूरी है कि आप किस देश में कितनी मुद्रा ले कर जा सकते हैं? जानिए विशेष जानकारी :

नई दिल्ली•May 11, 2024 / 04:33 pm• M I Zahir

How much foreign currency can you carry abroad : अगर आप घूमनें,स्टडी ( Study) या जॉब ( Job) अथवा किसी भी मकसद से विदेश जा रहे हैं तो आपके लिए यह जानना जरूरी है कि आप विदेश में कितनी विदेशी मुद्रा ( Foreign Curency) साथ ले जा सकते हैं? आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि आप कितनी नकदी के साथ यात्रा कर सकते हैं ? आप मुद्रा सीमा से सावधान रहें! ध्यान रखें कि जब आप विदेश यात्रा करते हैं, तो आप कितनी नकदी ले जा सकते हैं, इसकी सीमा हो सकती है।

नकदी सुरक्षित रहना जरूरी Foreign Trip Currency News : अगर आप विदेश जा रहे हैं तो आपकी नकदी सुरक्षित रहना जरूरी है। इसका उद्देश्य धन की आवाजाही नियंत्रित करना, अपराध से लड़ना और वित्तीय प्रणालियों की रक्षा करना है। हर देश के लिए राशि अलग-अलग होती है, लेकिन आने पर आपको आम तौर पर बड़ी रकम की घोषणा करनी होगी। इलेक्ट्रॉनिक मनी ट्रांसफ़र सेवा खुशकिस्मती से, आप अभी भी अधिकतर देशों में चीज़ों के लिए क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या इलेक्ट्रॉनिक मनी ट्रांसफ़र ( Electronic money transfer) सेवा उपयोग कर सकते हैं, जो सुविधा भी देते हैं और नियमों का पालन भी कर सकते हैं। इससे उन्हें वित्तीय अपराधों से बचने और धन की आवाजाही पर नज़र रखने में मदद मिलती है। दुबई के लिए ऐसा करें अगर आप दुबई में जा रहे हैं तो बिना घोषित किए कितनी नकदी ला सकते हैं, इसकी एक सीमा है: 100,000 दिरहम यानि भारतीय मुद्रा में 22,74,655.73 रुपये। इससे आपको अपराध से बचने में मदद मिलती है। यदि आप अधिक सामान ले जा रहे हैं, तो आपके पहुंचने पर सीमा शुल्क को बताएं।

अमरीका के सफर के लिए अगर आप अमरीका ( America ) जा रहे हैं तो वहां यूरोप की तुलना में नकदी ले जाने की सीमा अलग है। यदि आप भारत से यात्रा कर रहे हैं, तो आप बिना घोषित किए $3,000 तक नकद ले जा सकते हैं। हालाँकि, बड़ी रकम के लिए, आपको ट्रैवलर्स चेक, फॉरेक्स कार्ड या बैंक ट्रांसफ़र का उपयोग करना होगा। हालाँकि, कोई चिंता की बात नहीं है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और ट्रांसफ़र पूरे अमरीका में व्यापक रूप से स्वीकार किए जाते हैं। कनाडा के लिए नकदी सीमा कनाडा में अमरीका या यूरोप की तुलना में एक अलग नियम है। कनाडा में प्रवेश करते समय, आपको सीमा सेवा अधिकारी को किसी भी नकद राशि (कनाडाई डॉलर या विदेशी मुद्रा) की घोषणा करनी होगी जो $10,000 CAD या अधिक तक जुड़ती है। इससे उन्हें बड़ी मात्रा में धन का पता लगाने और अपराध से लड़ने में मदद मिलती है। $10,000 CAD के अंतर्गत कुछ भी घोषित करने की आवश्यकता नहीं है। यूनाइटेड किंगडम के लिए अगर आप यूके जा रहे हैं तो नकदी के साथ यूके की यात्रा? £10,000 की एक सीमा है, यह राशि आप घोषित किए बिना ला सकते हैं। इससे वित्तीय नियमों का पालन करने और संदिग्ध गतिविधि पकड़ने में मदद मिलती है। यदि आप 10,000 पाउंड से अधिक ले जा रहे हैं, तो आपके पहुंचने पर सीमा शुल्क बताएं। ऑस्ट्रेलिया के लिए अगर आप ऑस्ट्रेलिया की यात्रा कर रहे हैं तो नकदी के साथ ऑस्ट्रेलिया की यात्रा कर सकते हैं । आप बिना घोषित किए AUD $10,000 तक ले जो सकते हैं। इससे मनी लॉन्ड्रिंग और अन्य वित्तीय अपराधों से बचने में मदद मिलती है। अगर आप AUD $10,000 से अधिक मुद्रा ले जा रहे हैं, तो पहुंचने पर इसकी घोषणा करनी होगी। सिंगापुर के नियम सिंगापुर में आपकी ओर से लाई जाने वाली नकदी की कुल राशि (और यहां तक ​​कि ट्रैवेलर्स चेक भी) की सीमा SGD $20,000 है। इससे वित्तीय प्रणाली को मजबूत रखने और अपराध से लड़ने में मदद मिलती है। फ्रांस यात्रा के लिए अगर आप फ़्रांस जा रहे हैं और नकदी ला रहे हैं, तो आपको €10,000 से अधिक की कोई भी राशि घोषित करनी होगी। इससे उन्हें पैसे की आवाजाही पर नज़र रखने और अपराध से लड़ने में मदद मिलती है। €10,000 से कम राशि के लिए, आप बिना किसी घोषणा की परेशानी के जा सकते हैं। स्पेन के नियम फ़्रांस की तरह, आप बिना घोषित किए स्पेन में €10,000 मुद्रा ले जा सकते हैं। इससे पर्यटकों और व्यापारिक यात्रियों के लिए चीजें आसान हो जाती हैं। हालाँकि वे किसी भी वित्तीय गड़बड़ी से बचने के लिए बड़ी रकम पर नज़र रखते हैं। इटली में प्रावधान इटली में देश में अघोषित नकदी आने पर €10,000 की सीमा है। इससे उन्हें वित्तीय नियमों का पालन करने और संदिग्ध गतिविधि को पकड़ने में मदद मिलती है। यदि आप €10,000 से अधिक ले जा रहे हैं, तो आपके पहुंचने पर सीमा शुल्क को बताएं। जर्मनी के लिए नियम अगर आप जर्मनी जा रहे हैं जो यूरोपीय संघ के अन्य देशों की तरह जर्मनी में भी अघोषित €10,000 नकदी ही साथ ले जाने की सीमा है। इससे वित्तीय नियमों का पालन करने और संदिग्ध गतिविधि पर नज़र रखने में मदद मिलती है। यदि आप €10,000 से अधिक ले जा रहे हैं, तो आगमन पर सीमा शुल्क को इसकी घोषणा करें। इंडोनेशिया में प्रावधान अगर आप इंडोनेशिया का सफर करने वाले हैं तो ध्यान रखें कि वहां अघोषित नकदी के लिए अन्य देशों की तुलना में अधिक सीमा है, लेकिन फिर भी आपको IDR 1 बिलियन (अर्थात $70,000 USD से अधिक) से अधिक की घोषणा करने की आवश्यकता होगी। इससे वित्तीय अपराधों से लड़ने और धन की आवाजाही पर नज़र रखने में मदद मिलती है। छोटी रकम के लिए, बिना घोषणा किए जाना आपके लिए अच्छा रहेगा। याद रखें, इंडोनेशिया में क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और ट्रांसफर भी स्वीकार किए जाते हैं। यूनान के लिए अगर आप यूनान के सफर पर हैं तो ग्रीस में अघोषित नकदी पर €10,000 की सीमा है। इससे पैसे की आवाजाही पर नज़र रखने और अपराध से लड़ने में मदद मिलती है। यदि आप €10,000 से अधिक ले जा रहे हैं, तो पहुंचने पर सीमा शुल्क विभाग को इसकी घोषणा करें। मॉरीशस के नियम मॉरीशस मॉरीशस रुपया (MUR) का उपयोग करता है। खुशकिस्मती से, आप बिना घोषणा किए 500,000 MUR तक ला सकते हैं, जिससे पर्यटकों और व्यापारिक यात्रियों के लिए चीजें आसान हो जाएंगी। इससे आपकी यात्रा के लिए चीज़ें सुचारू रखने में मदद मिलती है। थाईलैंड के लिए थाईलैंड में अपनी वित्तीय प्रणाली को मजबूत रखने और अपराध से लड़ने के लिए नकदी पर प्रतिबंध है। यात्री अधिकतम ฿50,000 थाई बात ला सकते हैं। इसकी न्यूनतम सीमा भी है: ฿10,000 प्रति व्यक्ति या ฿20,000 प्रति परिवार। नेपाल के लिए प्रावधान यदि आप नेपाल जा रहे हैं तो नेपाल जाने वाले भारतीय यात्रियों को नकदी प्रतिबंधों के बारे में जागरूक रहने की आवश्यकता है। आप नेपाल में केवल ₹ 25,000 तक नकद ला सकते हैं। नकली धन से बचने के लिए वे ₹100 से अधिक मूल्यवर्ग के करेंसी नोटों की भी अनुमति नहीं देते हैं। श्रीलंका के नियम श्रीलंका में आपके आने वाले सभी धन पर $10,000 की सीमा है, चाहे वह नकद हो, ट्रैवेलर्स चेक हो, या यहाँ तक कि कीमती धातुएँ भी हों। इससे उन्हें अपराध से लड़ने और अपनी वित्तीय प्रणाली को मजबूत रखने में मदद मिलती है। यदि आप कुल $10,000 से अधिक ले जा रहे हैं, तो आगमन पर इसकी घोषणा करें। भूटान में प्रावधान भूटान में भारतीय रुपये का उपयोग सुविधाजनक है, लेकिन एक दिक्कत है। समस्याओं से बचने और पैसे के आदान-प्रदान को सुचारू रखने के लिए, वे ₹500 या इससे अधिक मूल्यवर्ग के बिल की अनुमति नहीं देते हैं। हालाँकि, कोई चिंता की बात नहीं है, आप पहुंचने पर बड़े बिलों को छोटे बिलों से बदल सकते हैं। यूं समझें : विदेशी मुद्रा = भारतीय मुद्रा के बराबर दुबई 100,000 दिरहम (22,74,655.73 रुपये। )

अमरीका $3,000 (2,50,640.55 रुपये। )

कनाडा $10,000 सीएडी (8,35,468.50 रुपये। )

यूके £10,000 (9,01,345.19 रुपये। )

ऑस्ट्रेलिया AUD $10,000 (5,53,330.79 रुपये। )

सिंगापुर एसजीडी $20,000 (12,33,345.87 रुपये। )

फ़्रांस €10,000 (9,21,642.06 रुपये। )

स्पेन €10,000 (9,01,345.19 रुपये। )

इटली €10,000 ( 8,99,800 रुपये। )

इंडोनेशिया IDR 1 बोलिया अर्थात $70,000 USD से अधिक (58,48,279.50 रुपये।)

ग्रीस €10,000 (9,01,345.19 रुपये।)

मॉरीशस 500,000 MUR (9,06,238.86 रुपये।)

थाईलैंड ฿10,000 प्रति व्यक्ति (22,789.65 रुपये।)

