म्यांमार में बौद्ध फेस्टिवल के दौरान सेना ने अपने ही लोगों पर किया हमला, पैराग्लाइडर ने फेंके दो बम, 24 की मौत

अधिकारी ने बताया, "वे आए और केवल सात मिनट में दो बम गिरा दिया। जब पहला बम गिरा, मैं ज़मीन पर गिर गया, लेकिन यह मेरे घुटने के निचले हिस्से पर लगा। मेरे पास ही कुछ लोग मारे गए।" अमनेस्टी इंटरनेशनल ने इस घटना की निंदा करते हुए कहा कि सेना द्वारा मोटराइज्ड पैराग्लाइडर का उपयोग समुदायों पर हमले के लिए किया जाना एक चिंताजनक प्रवृत्ति है। रिपोर्ट में पहले ही कहा गया था कि सेना विमानों और हेलीकॉप्टरों की कमी के कारण पैरामोटर्स का बढ़ता उपयोग कर रही है।