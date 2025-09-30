इंडोनेशिया में इस्लामिक स्कूल की इमारत ढही, कम से कम 65 छात्र मलबे में दबे, एक की मौत

स्कूल के प्रमुखों में शुमार अब्दुस सलाम मुजीब ने बताया कि यह इमारत पहले से ही तीन मंजिल ऊंची थी, और योजना थी कि चार मंजिलें और फ्लैट छत जोड़ी जाए। उन्होंने खुलासा किया, "इमारत तब ढही जब तीसरी मंजिल के लिए मजदूर कंक्रीट डाल रहे थे।" दिल दहला देने वाली बात यह है कि ऊपरी मंजिलें कक्षाओं और छात्रावास के रूप में इस्तेमाल हो रही थीं, जबकि निचली मंजिल प्रार्थना कक्ष के तौर पर सक्रिय थी। विशेषज्ञों का मानना है कि निर्माण सामग्री की खराब गुणवत्ता या अनधिकृत विस्तार इस हादसे का कारण हो सकता है।