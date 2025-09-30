Patrika LogoSwitch to English

इंडोनेशिया में इस्लामिक स्कूल की इमारत ढही, कम से कम 65 छात्र मलबे में दबे, एक की मौत

इस हादसे में एक छात्र की मौत हो गई, जबकि दर्जनों अन्य घायल हो गए। यह हादसा इंडोनेशिया के मुख्य द्वीप जावामें स्थित स्कूल में हुआ।

2 min read

भारत

image

Siddharth Rai

Sep 30, 2025

इंडोनेशिया में एक इस्लामिक स्कूल की अधनिर्मित इमारत गिरी (photo - ANI)

School building collapses in Indonesia: इंडोनेशिया में एक इस्लामिक स्कूल की अधनिर्मित इमारत गिरने से कम से कम 65 छात्रों के मलबे में दबे होने की आशंका है। हादसा इंडोनेशिया के मुख्य द्वीप जावामें स्थित स्कूल में हुआ। एसोसिएटेड प्रेस (AP) की रिपोर्ट के मुताबिक, 'इस दर्दनाक घटना में कम से कम एक छात्र की मौत हो चुकी है, जबकि दर्जनों अन्य घायल बताए जा रहे हैं। आशंका जताई जा रही है कि 65 छात्र अभी भी मलबे में फंसे हो सकते हैं, और रेस्क्यू टीमें रातभर खोजबीन में जुटी हुई हैं।

राज्य समाचार एजेंसी अंतारा के एक प्रत्यक्षदर्शी के हवाले से बताया गया कि यह हादसा उस समय हुआ जब छात्र दोपहर की नमाज अदा करने के लिए प्रार्थना कक्ष में जमा थे। अचानक ही इमारत धड़ाम से गिर पड़ी, जिससे चीख-पुकार मच गई। एएफपी की रिपोर्ट में पूर्वी जावा पुलिस के प्रवक्ता जूल्स अब्राहम अबास्ट ने कहा, "घटना के बाद हमारी टीमें तुरंत मौके पर पहुंचीं और 79 से अधिक छात्रों को सुरक्षित बाहर निकाला। अस्पताल से मिली जानकारी के अनुसार, एक व्यक्ति की मौत पुष्ट हो चुकी है।"

प्रवक्ता जूल्स ने आगे बताया कि अधिकारी अभी भी घटनास्थल पर मौजूद लोगों की कुल संख्या का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा, "हम स्कूल प्रशासन और संबंधित पक्षों के साथ सक्रिय रूप से संपर्क में हैं, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि कितने छात्र मलबे में दबे हैं या दब सकते हैं।" रेस्क्यू ऑपरेशन में पुलिस, सैनिक और आपदा प्रबंधन एजेंसी (BPBD) की टीमें शामिल हैं, जो आठ घंटे बाद भी घायल छात्रों को बाहर निकाल रही हैं।

स्कूल के प्रमुखों में शुमार अब्दुस सलाम मुजीब ने बताया कि यह इमारत पहले से ही तीन मंजिल ऊंची थी, और योजना थी कि चार मंजिलें और फ्लैट छत जोड़ी जाए। उन्होंने खुलासा किया, "इमारत तब ढही जब तीसरी मंजिल के लिए मजदूर कंक्रीट डाल रहे थे।" दिल दहला देने वाली बात यह है कि ऊपरी मंजिलें कक्षाओं और छात्रावास के रूप में इस्तेमाल हो रही थीं, जबकि निचली मंजिल प्रार्थना कक्ष के तौर पर सक्रिय थी। विशेषज्ञों का मानना है कि निर्माण सामग्री की खराब गुणवत्ता या अनधिकृत विस्तार इस हादसे का कारण हो सकता है।

यह हादसा बेहद संवेदनशील समय पर हुआ है, जब कुछ ही दिन पहले पश्चिमी जावा में एक प्रार्थना कार्यक्रम के दौरान इमारत गिरने से तीन लोगों की मौत हो गई थी और दर्जनों घायल हुए थे। एएफपी की रिपोर्ट के अनुसार, इन घटनाओं ने इंडोनेशिया में भवनों की सुरक्षा मानकों और निर्माण नियमों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

Updated on:

30 Sept 2025 09:04 am

Published on:

30 Sept 2025 08:29 am

Hindi News / World / इंडोनेशिया में इस्लामिक स्कूल की इमारत ढही, कम से कम 65 छात्र मलबे में दबे, एक की मौत

