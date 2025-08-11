ऑस्ट्रेलिया भी देगा फिलिस्तीन को मान्यता, पीएम अल्बनीज़ ने किया ऐलान

इज़रायल (Israel) और फिलिस्तीनी आतंकी संगठन हमास (Hamas) के बीच अभी भी युद्ध चल रहा है। इसी बीच इज़रायल ने गाज़ा सिटी (Gaza City) पर कब्ज़ा करने का फैसला किया है, जिसका दुनियाभर में विरोध हो रहा है। मध्यस्थों की कोशिशों के बावजूद भी दोनों पक्षों में सीज़फायर पर सहमति नहीं बन रही है। गाज़ा में इस युद्ध की वजह से हर दिन कई लोग मारे जा रहे हैं। इसी बीच अब एक और देश के फिलिस्तीन (Palestine) को मान्यता देने का फैसला लिया है।
ऑस्ट्रेलिया (Australia) ने भी सितंबर में संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) में फिलिस्तीन को आधिकारिक रूप से मान्यता देने का फैसला लिया है। इस बात की घोषणा ऑस्ट्रेलियाई पीएम एंथनी अल्बनीज़ (Anthony Albanese) ने की है। अल्बनीज़ ने कहा कि जब तक फिलिस्तीन का दर्जा स्थायी नहीं हो जाता, तब तक सिर्फ अस्थायी शांति ही हो सकती है।
सितंबर में ऑस्ट्रेलिया के अलावा कुछ अन्य देश भी अब तक फिलिस्तीन को मान्यता देने की घोषणा कर चुके हैं। इनमें यूके (UK), फ्रांस (France) और कनाडा (Canada) शामिल हैं।