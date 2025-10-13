ऑस्ट्रेलियाई महिला पुलिस अफसर ने लगाए एक घंटे में 733 पुल-अप्स, बनाया गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड

दुनिया में लोग अलग-अलग काम करते हुए रिकॉर्ड बनाते हैं। कुछ रिकॉर्ड तो ऐसे होते हैं जो गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स (Guinness World Records) में दर्ज हो जाते हैं। समय-समय पर लोग अपना नाम गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज कराते हैं। ऐसा ही कुछ हाल ही में ऑस्ट्रेलिया (Australia) की जेड हेंडरसन (Jade Henderson) नाम की महिला ने कर दिखाया है। जेड, पेशे से एक पुलिस अफसर है।