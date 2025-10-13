Patrika LogoSwitch to English

ऑस्ट्रेलियाई महिला पुलिस अफसर ने लगाए एक घंटे में 733 पुल-अप्स, बनाया गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड

ऑस्ट्रेलियाई महिला पुलिस अफसर ने एक घंटे में ही कुछ ऐसा कर दिखाया जिसके बारे में बहुत से लोग सपने में भी नहीं सोच सकते। इस महिला पुलिस अफसर ने पुल-अप्स का नया रिकॉर्ड बनाया है।

2 min read

भारत

image

Tanay Mishra

Oct 13, 2025

Australian police officer doing pull-ups

Australian police officer doing pull-ups (Photo - Guinness World Records on social media)

दुनिया में लोग अलग-अलग काम करते हुए रिकॉर्ड बनाते हैं। कुछ रिकॉर्ड तो ऐसे होते हैं जो गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स (Guinness World Records) में दर्ज हो जाते हैं। समय-समय पर लोग अपना नाम गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज कराते हैं। ऐसा ही कुछ हाल ही में ऑस्ट्रेलिया (Australia) की जेड हेंडरसन (Jade Henderson) नाम की महिला ने कर दिखाया है। जेड, पेशे से एक पुलिस अफसर है।

एक घंटे में 733 पुल-अप्स

32 वर्षीय पुलिस अफसर जेड हेंडरसन ने असाधारण ताकत दिखाते हुए एक घंटे में 733 पुल-अप्स लगाकार नया गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के अनुसार यह कारनामा उसने ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट (Gold Coast) में 22 अगस्त को किया, जिसमें उसने हर मिनट औसतन 12 से ज्यादा पुल-अप्स पूरे किए।

9 साल पुराना रिकार्ड तोड़ा

एक घंटे में 733 पुल-अप्स लगाकार जेड ने 9 साल पुराना रिकार्ड तोड़ दिया। इससे पहले 2016 में ऑस्ट्रेलियाई एथलीट ईवा क्लार्क (Eva Clarke) ने एक घंटे में 725 पुल-अप्स लगाए थे।

दूसरों को करना चाहती है प्रेरित

एक घंटे में सबसे ज़्यादा पुल-अप्स लगाने का गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर जेड काफी खुश है। अपनी सफलता के बाद उसने कहा कि वह चाहती है कि उनका यह रिकॉर्ड दूसरे लोगों को प्रेरित करे।

पुल-अप्स ट्रेनिंग क्यों की शुरू?

जेड के अनुसार उसने पुल-अप्स का गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए ट्रेनिंग शुरू करने के फैसला लिया क्योंकि उसे ऐसा करने का विचार पसंद आया जो किसी और ने पहले कभी नहीं किया। इसके साथ ही वह यह भी देखना चाहती थी कि उसका मन और शरीर, शारीरिक रूप से क्या करने में सक्षम हैं।

जेड के जीवन में फिटनेस की अहमियत

जेड के जीवन में फिटनेस बहुत अहम है। वह पिछले 8 सालों से क्रॉसफिट में उच्च स्तर पर हिस्सा ले रही है और कहती हैं कि जब पुलिस का काम तनावपूर्ण हो जाता है, तो एक्सरसाइज़ से उसे तनाव से मुक्ति मिलती है।

Updated on:

13 Oct 2025 11:12 am

Published on:

13 Oct 2025 10:47 am

