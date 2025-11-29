62 की उम्र में इस देश के PM ने रचाई शादी, 16 साल छोटी महिला से हुआ प्यार

ऑस्ट्रेलिया के PM ने रचाई शादी (X-@AlboMP)
ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री (PM) एंथनी अल्बनीज (Anthony Albanese) ने आज (शनिवार) को अपनी लॉन्ग टाइम पार्टनर जोडी हेडन (Jodie Haydon) के साथ शादी रचा ली। इस शादी के साथ ही वे ऑस्ट्रेलिया के पहले ऐसे प्रधानमंत्री बन गए हैं, जिन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान शादी की हो। 62 साल के अल्बनीज और 46 वर्षीय जोडी हेडन की शादी राजधानी कैनबरा स्थित प्रधानमंत्री के आधिकारिक आवास ‘द लॉज’ के खूबसूरत बगीचे में एक निजी समारोह में हुई। फंक्शन में सिर्फ परिवार के लोग और करीबी दोस्त ही शामिल हुए।
शादी के तुरंत बाद प्रधानमंत्री ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट पर एक छोटा सा वीडियो पोस्ट किया और सिर्फ एक शब्द लिखा – “Married”। वीडियो में अल्बनीज काले सूट और बो-टाई में हैं, जबकि जोडी हेडन खूबसूरत लंबे सफेद गाउन में नजर आ रही हैं। दोनों एक-दूसरे का हाथ थामे मुस्कुराते हुए चल रहे हैं और चारों तरफ कॉन्फेटी बरस रहा है।
दोनों ने पिछले साल वैलेंटाइन डे (14 फरवरी 2024) को सगाई की थी। उस दिन अल्बनीज ने कहा था, “मुझे ऐसा जीवनसाथी मिल गया है जिसके साथ मैं अपनी बाकी जिंदगी बिताना चाहता हूं।” दंपति ने अपने वचन खुद लिखे और समारोह एक सेलिब्रेंट ने करवाया।
अल्बनीज का 2019 में अपनी पहली पत्नी कैरमेल टेगन से तलाक हो गया था। दोनों का एक बेटा नाथन है। दोनों की मुलाकात पांच साल पहले मेलबर्न में एक बिजनेस डिनर के दौरान हुई थी। जोडी 2022 के चुनाव अभियान से लेकर हालिया जीत तक अल्बनीज के साथ हर कदम पर दिखी हैं। ऑस्ट्रेलियाई इतिहास में यह पहला मौका है जब कोई प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए शादी के बंधन में बंधा हो। दंपति को देश-विदेश से सभी बधाईयां दे रहे हैं।
