62 की उम्र में इस देश के PM ने रचाई शादी, 16 साल छोटी महिला से हुआ प्यार

ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री (PM) एंथनी अल्बनीज (Anthony Albanese) ने आज (शनिवार) को अपनी लॉन्ग टाइम पार्टनर जोडी हेडन (Jodie Haydon) के साथ शादी रचा ली। इस शादी के साथ ही वे ऑस्ट्रेलिया के पहले ऐसे प्रधानमंत्री बन गए हैं, जिन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान शादी की हो। 62 साल के अल्बनीज और 46 वर्षीय जोडी हेडन की शादी राजधानी कैनबरा स्थित प्रधानमंत्री के आधिकारिक आवास ‘द लॉज’ के खूबसूरत बगीचे में एक निजी समारोह में हुई। फंक्शन में सिर्फ परिवार के लोग और करीबी दोस्त ही शामिल हुए।