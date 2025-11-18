फिर सुलग रहा बांग्लादेश, हसीना को मिली मौत की सजा, लीग ने आज बुलाया है बंद

बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना को मौत की सजा सुनाए जाने के बाद उनकी पार्टी आवामी लीग ने बंद का आह्वान किया है। अवामी लीग ने ढाका की इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल (ICT) के फैसले को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। लीग के नेता जहांगीर कबीर नानक ने पार्टी के फेसबुक पेज पर एक वीडियो जारी कर कहा कि यह फैसला पक्षपातपूर्ण और राजनीतिक बदला लेने वाला है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश की जनता इस फैसले को कभी स्वीकार नहीं करेगी। बता दें कि युनूस सरकार ने आवामी लीग पर बैन लगा दिया है।