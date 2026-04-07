IRGC इंटेलिजेंस चीफ की हत्या पर आया अयातुल्लाह मोजतबा खामेनेई का बयान, पर अभी तक सार्वजनिक रूप से नहीं दिखे

Assassination of the IRGC Intelligence Chief: ईरान के सुप्रीम लीडर मोजतवा खामेनेई अब तक सार्वजनिक रूप से दिखाई नहीं दिए हैं, लेकिन उनके लिखित बयानों को ईरानी मीडिया ने प्रसारित किया है। एकबार फिर उन्होंने IRGC के इंटेलिजेंस चीफ की हत्या पर लिखित बयान जारी किया है। मोजतबा ने कहा कि ईरान की इस्लामिक रीजिम के खिलाफ हत्याएं और अपराध देश की प्रगति को रोक नहीं पाएंगे।