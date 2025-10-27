बाबा वेंगा की डरावनी भविष्यवाणी, अगले साल होगा कुछ ऐसा कि मच जाएगी तबाही

Baba Vanga
बाबा वेंगा (Baba Vanga) का नाम सुनते ही मन में खौफ सा बैठ जाता है। डरावनी भविष्यवाणियों की जब भी बात होती है, तब बाबा वेंगा का नाम ज़रूर लिया जाता है, क्योंकि उन्हें उनकी डरावनी भविष्यवाणियों के लिए ही जाना जाता है। इसका कारण है बाबा वेंगा की कुछ डरावनी भविष्यवाणियों का सटीक और पूरी तरह से सच साबित होना। इसी वजह से जब भी बाबा वेंगा की कोई भविष्यवाणी सामने आती है, लोगों की चिंता बढ़ जाती है। अब बाबा वेंगा की एक और डरावनी भविष्यवाणी सामने आई है जो अगले साल के लिए है।
बाबा वेंगा की एक और डरावनी भविष्यवाणी सामने आई है। अगर उनकी यह भविष्यवाणी सच साबित हो गई तो हड़कंप मच जाएगा। बाबा वेंगा की इस भविष्यवाणी के अनुसार अगले साल एक और युद्ध हो सकता है, जिससे भीषण तबाही मचने की आशंका है। यह युद्ध या तो एशिया में हो सकता है या मिडिल ईस्ट में। युद्ध की स्थिति में बड़ी संख्या में निर्दोष लोगों की जान जा सकती है।
बाबा वेंगा की इस नई भविष्यवाणी से लोगों की चिंता इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि पहले भी उनकी कई भविष्यवाणियाँ सच हो चुकी हैं। अमेरिका में हुए 9/11 आतंकी हमले, चीन के विकास, 2025 में म्यांमार में आए भूकंप जैसी घटनाओं के बारे में बाबा वेंगा ने पहले से ही भविष्यवाणी कर दी थीं, जो सच भी साबित हुई हैं। इसके अलावा उन्होंने 2025 में भी युद्ध होने की भविष्यवाणी की थी और ऐसा हुआ भी। भारत-पाकिस्तान, पाकिस्तान-अफगानिस्तान, इज़रायल-ईरान और थाईलैंड-कंबोडिया के बीच इस साल युद्ध हुए हैं। हालांकि इन सभी युद्धों में सीज़फायर भी लागू हो गया।
बाबा वेंगा के बारे में बहुत लोगों को शायद यह नहीं पता होगा कि वह एक महिला थीं। बाबा वेंगा का असली नाम वेंजेलिया पांडेवा गुश्टेरोवा (Vangeliya Pandeva Gushterova) था और उनका जन्म 3 अक्टूबर, 1911 को उस्मानी साम्राज्य (Ottoman Empire) में हुआ था। 12 साल की उम्र में ही बाबा वेंगा की आँखों की रोशनी चली गई थी। 11 अगस्त, 1996 को 84 साल की उम्र में बुल्गारिया (Bulgaria) में उनका निधन हो गया था।
