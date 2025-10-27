बाबा वेंगा की डरावनी भविष्यवाणी, अगले साल होगा कुछ ऐसा कि मच जाएगी तबाही

बाबा वेंगा की इस नई भविष्यवाणी से लोगों की चिंता इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि पहले भी उनकी कई भविष्यवाणियाँ सच हो चुकी हैं। अमेरिका में हुए 9/11 आतंकी हमले, चीन के विकास, 2025 में म्यांमार में आए भूकंप जैसी घटनाओं के बारे में बाबा वेंगा ने पहले से ही भविष्यवाणी कर दी थीं, जो सच भी साबित हुई हैं। इसके अलावा उन्होंने 2025 में भी युद्ध होने की भविष्यवाणी की थी और ऐसा हुआ भी। भारत-पाकिस्तान, पाकिस्तान-अफगानिस्तान, इज़रायल-ईरान और थाईलैंड-कंबोडिया के बीच इस साल युद्ध हुए हैं। हालांकि इन सभी युद्धों में सीज़फायर भी लागू हो गया।