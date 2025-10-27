Patrika LogoSwitch to English

बाबा वेंगा की डरावनी भविष्यवाणी, अगले साल होगा कुछ ऐसा कि मच जाएगी तबाही

Baba Vanga Scary Prediction: बाबा वेंगा की डरावनी भविष्यवाणियाँ अक्सर ही सामने आती रहती हैं, जिससे लोगों की चिंता बढ़ जाती है। अब बाबा वेंगा की एक और डरावनी भविष्यवाणी सामने आई है, जिससे हड़कंप मच जाएगा। क्या है यह भविष्यवाणी? आइए नज़र डालते हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Tanay Mishra

Oct 27, 2025

Baba Vanga

Baba Vanga

बाबा वेंगा (Baba Vanga) का नाम सुनते ही मन में खौफ सा बैठ जाता है। डरावनी भविष्यवाणियों की जब भी बात होती है, तब बाबा वेंगा का नाम ज़रूर लिया जाता है, क्योंकि उन्हें उनकी डरावनी भविष्यवाणियों के लिए ही जाना जाता है। इसका कारण है बाबा वेंगा की कुछ डरावनी भविष्यवाणियों का सटीक और पूरी तरह से सच साबित होना। इसी वजह से जब भी बाबा वेंगा की कोई भविष्यवाणी सामने आती है, लोगों की चिंता बढ़ जाती है। अब बाबा वेंगा की एक और डरावनी भविष्यवाणी सामने आई है जो अगले साल के लिए है।

अगले साल हो सकता है एक और युद्ध!

बाबा वेंगा की एक और डरावनी भविष्यवाणी सामने आई है। अगर उनकी यह भविष्यवाणी सच साबित हो गई तो हड़कंप मच जाएगा। बाबा वेंगा की इस भविष्यवाणी के अनुसार अगले साल एक और युद्ध हो सकता है, जिससे भीषण तबाही मचने की आशंका है। यह युद्ध या तो एशिया में हो सकता है या मिडिल ईस्ट में। युद्ध की स्थिति में बड़ी संख्या में निर्दोष लोगों की जान जा सकती है।

पहले भी सच हो चुकी हैं बाबा वेंगा की कई भविष्यवाणियाँ

बाबा वेंगा की इस नई भविष्यवाणी से लोगों की चिंता इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि पहले भी उनकी कई भविष्यवाणियाँ सच हो चुकी हैं। अमेरिका में हुए 9/11 आतंकी हमले, चीन के विकास, 2025 में म्यांमार में आए भूकंप जैसी घटनाओं के बारे में बाबा वेंगा ने पहले से ही भविष्यवाणी कर दी थीं, जो सच भी साबित हुई हैं। इसके अलावा उन्होंने 2025 में भी युद्ध होने की भविष्यवाणी की थी और ऐसा हुआ भी। भारत-पाकिस्तान, पाकिस्तान-अफगानिस्तान, इज़रायल-ईरान और थाईलैंड-कंबोडिया के बीच इस साल युद्ध हुए हैं। हालांकि इन सभी युद्धों में सीज़फायर भी लागू हो गया।

बाबा वेंगा थीं महिला

बाबा वेंगा के बारे में बहुत लोगों को शायद यह नहीं पता होगा कि वह एक महिला थीं। बाबा वेंगा का असली नाम वेंजेलिया पांडेवा गुश्टेरोवा (Vangeliya Pandeva Gushterova) था और उनका जन्म 3 अक्टूबर, 1911 को उस्मानी साम्राज्य (Ottoman Empire) में हुआ था। 12 साल की उम्र में ही बाबा वेंगा की आँखों की रोशनी चली गई थी। 11 अगस्त, 1996 को 84 साल की उम्र में बुल्गारिया (Bulgaria) में उनका निधन हो गया था।

world news

World News in Hindi

Updated on:

27 Oct 2025 02:15 pm

Published on:

27 Oct 2025 02:14 pm

Hindi News / World / बाबा वेंगा की डरावनी भविष्यवाणी, अगले साल होगा कुछ ऐसा कि मच जाएगी तबाही

