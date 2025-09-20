बाबा वेंगा की डरावनी भविष्यवाणियां: होगा कुछ ऐसा कि अगले साल मच जाएगा हड़कंप

Baba Vanga Predictions 2026: क्या सन 2026 (Baba Vanga 2026)में दुनिया बदल जाएगी ? बाबा वेंगा की रहस्यमयी भविष्यवाणियां (Baba Vanga Predictions 2026) सुन कर आपको भी झटका लग सकता है। बुल्गारिया की मशहूर भविष्यवक्ता बाबा वेंगा को अक्सर 'बाल्कन की नास्त्रेदमस' कहा जाता है। उनकी कई भविष्यवाणियां समय के साथ सच मानी जाती रही हैं, जैसे 9/11 हमला और 2022 की ब्रिटेन बाढ़। अब उनकी कुछ 2026 से जुड़ी भविष्यवाणियां (Baba Vanga predictions) फिर से चर्चा में हैं, जो पूरी दुनिया को चिंता में डाल सकती हैं। बाबा वेंगा के अनुसार, 2026 में धरती कई गंभीर प्राकृतिक आपदाओं का सामना कर सकती है। उन्होंने बड़े भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट और तेजी से बदलते मौसम के बारे में चेतावनी दी थी। बताया जाता है कि उन्होंने दावा किया था कि इन आपदाओं का असर पृथ्वी के 7–8 प्रतिशत हिस्से पर पड़ सकता है।