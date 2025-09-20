Patrika LogoSwitch to English

बाबा वेंगा की डरावनी भविष्यवाणियां: होगा कुछ ऐसा कि अगले साल मच जाएगा हड़कंप

Baba Vanga predictions 2026: बाबा वेंगा की 2026 के लिए की गई भविष्यवाणियाँ डर और रहस्य से भरी हुई हैं।

भारत

MI Zahir

Sep 20, 2025

Baba Vanga predictions 2026
बुल्गारिया की भविष्यवक्ता बाबा वेंगा। ( फोटो: X Handle.)

Baba Vanga Predictions 2026: क्या सन 2026 (Baba Vanga 2026)में दुनिया बदल जाएगी ? बाबा वेंगा की रहस्यमयी भविष्यवाणियां (Baba Vanga Predictions 2026) सुन कर आपको भी झटका लग सकता है। बुल्गारिया की मशहूर भविष्यवक्ता बाबा वेंगा को अक्सर 'बाल्कन की नास्त्रेदमस' कहा जाता है। उनकी कई भविष्यवाणियां समय के साथ सच मानी जाती रही हैं, जैसे 9/11 हमला और 2022 की ब्रिटेन बाढ़। अब उनकी कुछ 2026 से जुड़ी भविष्यवाणियां (Baba Vanga predictions) फिर से चर्चा में हैं, जो पूरी दुनिया को चिंता में डाल सकती हैं। बाबा वेंगा के अनुसार, 2026 में धरती कई गंभीर प्राकृतिक आपदाओं का सामना कर सकती है। उन्होंने बड़े भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट और तेजी से बदलते मौसम के बारे में चेतावनी दी थी। बताया जाता है कि उन्होंने दावा किया था कि इन आपदाओं का असर पृथ्वी के 7–8 प्रतिशत हिस्से पर पड़ सकता है।

क्या तीसरा विश्व युद्ध दस्तक दे रहा है ? (World War 3 prophecy)

बाबा वेंगा की सबसे डरावनी भविष्यवाणी यह है कि 2026 में तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो सकती है। उनके मुताबिक, वैश्विक शक्तियों के बीच तनाव बढ़ सकता है – जिसमें रूस और अमेरिका के टकराव की आशंका, और ताइवान पर चीन के नियंत्रण की कोशिशें शामिल हैं। यदि यह सच होता है, तो यह मानव इतिहास का एक बेहद खतरनाक मोड़ हो सकता है।

क्या AI ले लेगा इंसानों की जगह ? (2026 AI takeover)

एक और गंभीर भविष्यवाणी है कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) को लेकर। बाबा वेंगा ने कहा था कि 2026 तक AI इतनी ताकतवर हो जाएगी कि वह इंसानों पर हावी होने लगेगी। इसका मतलब है कि रोबोट या ऑटोमैटिक सिस्टम मानव नियंत्रण से बाहर जा सकते हैं, जिससे सामाजिक और तकनीकी संकट खड़ा हो सकता है।

एलियंस से होगा पहला संपर्क ?

सबसे चौंकाने वाला दावा यह है कि अगले साल नवंबर में एलियंस से पहला संपर्क हो सकता है। उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि एक विशाल अंतरिक्ष यान पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करेगा, जिससे पूरी मानवता स्तब्ध रह जाएगी।
हालांकि इस तरह की भविष्यवाणियाँ अभी भी कल्पना के दायरे में आती हैं, लेकिन लोगों की उत्सुकता जरूर बढ़ा देती हैं।

बाबा वेंगा कौन थीं ?

बाबा वेंगा का जन्म बुल्गारिया में हुआ था। बचपन में एक बवंडर के कारण उन्होंने अपनी आंखों की रोशनी खो दी थी।
उनका निधन 1996 में हो गया, लेकिन उनके द्वारा की गई भविष्यवाणियाँ आज भी सोशल मीडिया और समाचारों में चर्चा का विषय बनी रहती हैं।

उनकी बातें दिलचस्प और सोचने लायक

बहरहाल भविष्य के बारे में जानने की उत्सुकता हर किसी में होती है, और जब बात बाबा वेंगा जैसी रहस्यमयी शख्सियत की हो, तो यह और भी रोमांचक हो जाती है। हालांकि उनकी भविष्यवाणियों को वैज्ञानिक आधार पर नहीं परखा जा सकता, लेकिन इतना जरूर है कि 2026 को लेकर उनकी बातें दिलचस्प और सोचने लायक हैं।

