जर्मनी में पाकिस्तान के खिलाफ आवाज बुलंद : बलूचिस्तान में नरसंहार पर हाहाकार, क्या मिलेगी आजादी

हनोवर के सेंट्रल स्टेशन के पास 20 अक्टूबर 2025 को बीएनएम का यह प्रदर्शन शुरू हुआ। कार्यकर्ता बलूचिस्तान के झरी इलाके में हो रहे अत्याचारों के खिलाफ एकजुट हुए। झरी, खुझदार जिले का एक उप-जिला, पिछले एक महीने से सेना की लगातार बमबारी का शिकार है। हालत यह है कि संचार लाइनें कटी हुई हैं, कर्फ्यू लगा है, और मानवीय सहायता पहुंच ही नहीं पा रही। प्रदर्शनकारियों ने बताया कि हवाई और जमीनी हमलों में महिलाएं व बच्चे मारे गए और घर-गांव उजड़ गए। बीएनएम की रिपोर्ट के मुताबिक, यह "कत्लखाना" बन चुका है, जहां पाकिस्तानी सेना धार्मिक और राष्ट्रवादी बहानों से अपनी कार्रवाई को जाइज ठहरा रही है।