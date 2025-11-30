यहां हो रही बमों की बारिश: 24 घंटों में 7 विस्फोट,रेलवे लाइन टूटी, पुलिस थाने पर ग्रेनेड फेंका, बलूचिस्तान में दहशत का माहौल

हालात इतने ज्यादा खतरनाक हैं कि शनिवार को शुरू हुई यह हिंसा रविवार को और तेज हो गई। विद्रोहियों ने क्वेटा के एक पुलिस चेकपॉइंट पर हैंड ग्रेनेड फेंक दिए, उसके बाद आतंकवाद-विरोधी विभाग की गाड़ी के पास IED से धमाका किया गया। शाम होते-होते ही तीन विस्फोट और हो गए। सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस (SSP) आसिफ खान ने बताया कि ये हमले सुनियोजित लग रहे हैं। क्वेटा के बाहरी इलाके लोहर करेज के पास एक धमाके से शहर को बाकी पाकिस्तान से जोड़ने वाली मुख्य रेलवे लाइन को उड़ा दिया गया। इससे पूरे क्वेटा में दहशत फैल गई, हालांकि किसी को चोट नहीं आई।