विदेश

यहां हो रही बमों की बारिश: 24 घंटों में 7 विस्फोट,रेलवे लाइन टूटी, पुलिस थाने पर ग्रेनेड फेंका, बलूचिस्तान में दहशत का माहौल

Balochistan 7 Blasts: पाकिस्तन के बलूचिस्तान में 24 घंटों के दौरान 7 जोरदार धमाके हुए, रेलवे ट्रैक उड़ाया गया और पुलिस थानों पर ग्रेनेड फेंके गए।

3 min read
Google source verification

भारत

image

MI Zahir

Nov 30, 2025

Balochistan 7 Blasts

पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में जबरदस्त हमला। (फाइल फोटो: ANI)

Balochistan 7 Blasts: पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में अचानक बढ़े विद्रोहियों के हमलों (Baloch rebels attack) से पूरा इलाका दहल उठा है। पिछले 24 घंटों के दौरान कम से कम सात धमाके (Balochistan 7 blasts) हो चुके हैं, जिनमें रेलवे ट्रैक पर IED विस्फोट, पुलिस चेकपॉइंट पर ग्रेनेड हमले और निर्माण साइट पर अटैक शामिल है। गनीमत है कि किसी व्यक्ति की मौत नहीं हुई, लेकिन दो सिक्योरिटी गार्ड घायल हो गए। क्वेटा और डेरा मुराद जमाली में ये घटनाएं हुईं, जिससे आम लोगों में दहशत का माहौल है।

गाड़ी के पास IED से धमाका किया गया

हालात इतने ज्यादा खतरनाक हैं कि शनिवार को शुरू हुई यह हिंसा रविवार को और तेज हो गई। विद्रोहियों ने क्वेटा के एक पुलिस चेकपॉइंट पर हैंड ग्रेनेड फेंक दिए, उसके बाद आतंकवाद-विरोधी विभाग की गाड़ी के पास IED से धमाका किया गया। शाम होते-होते ही तीन विस्फोट और हो गए। सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस (SSP) आसिफ खान ने बताया कि ये हमले सुनियोजित लग रहे हैं। क्वेटा के बाहरी इलाके लोहर करेज के पास एक धमाके से शहर को बाकी पाकिस्तान से जोड़ने वाली मुख्य रेलवे लाइन को उड़ा दिया गया। इससे पूरे क्वेटा में दहशत फैल गई, हालांकि किसी को चोट नहीं आई।

धमाके से रेलवे ट्रैक को भारी नुकसान हुआ (Pakistan railway IED)

रेलवे ट्रैक पर IED का धमाका सबसे खतरनाक था। SSP खान के मुताबिक, बदमाशों ने ट्रैक पर विस्फोटक लगाए और जब क्वेटा स्टेशन पहुंचने वाली ट्रेन करीब थी, तो उन्हें धमाका कर दिया। धमाके से रेलवे ट्रैक को भारी नुकसान हुआ, जिससे रेलवे ट्रैफिक पूरी तरह रुक गया। रेलवे की ओर से मरम्मत का काम चल रहा है, लेकिन यात्रियों को भारी परेशानी हो रही है। डेरा मुराद जमाली में भी एक पेट्रोलिंग पुलिस वाहन पर ग्रेनेड से हमला हुआ। हमलावरों ने ग्रेनेड फेंक दिए, लेकिन विस्फोटक फटने से बच गया। बम डिस्पोजल स्क्वॉड ने उसे निष्क्रिय कर दिया।

दो सिक्योरिटी गार्ड घायल हो गए (Quetta explosions 2025)

कंस्ट्रक्शन साइट पर ग्रेनेड हमले से दो गार्ड घायल हो गए। SSP खान ने कहा कि हथियारबंद लोग क्वेटा के सरियाब रोड पर एक निर्माण कंपनी की साइट पर पहुंचे और ग्रेनेड फेंक दिया। इससे मशीनरी को काफी नुकसान हुआ, जबकि दो सिक्योरिटी गार्ड्स को चोटें आईं। घायलों को अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। यह हमला विद्रोहियों की आर्थिक ठिकानों पर निशाना साधने की कोशिश लगती है।

पुलिस स्टेशन पर दो हैंड ग्रेनेड फेंके (Grenade police station)

विद्रोहियों ने रविवार सुबह फिर से हमला किया। मोटरसाइकिल सवार उग्रवादियों ने क्वेटा के मंजूर शहीद पुलिस स्टेशन पर दो हैंड ग्रेनेड फेंके। एक ग्रेनेड फट गया, लेकिन दूसरा ग्रेनेड निष्क्रिय कर दिया गया। उसी इलाके में केच बेग के पास एक पुलिस पेट्रोल पोस्ट पर भी ग्रेनेड से हमला हुआ। SSP खान ने कहा कि ये घटनाएं बलूचिस्तान की राजधानी में सुरक्षा को चुनौती दे रही हैं।

पाकिस्तान सरकार ने इंटरनेट सेवाएं सीमित कीं

ध्यान रहे कि बलूचिस्तान में आजादी की मांग और संसाधनों पर कंट्रोल को लेकर लंबे समय से विद्रोह चल रहा है। पाकिस्तान सरकार ने इंटरनेट सेवाएं सीमित कर दी हैं और सेना अलर्ट पर है। लेकिन इन धमाकों से पता चल रहा है कि इलाका कितना अधिक अस्थिर है। इन हमलों की अभी तक किसी संगठन ने जिम्मेदारी नहीं ली है। लेकिन बलूच लिबरेशन आर्मी (BLA) जैसे ग्रुप पहले भी ऐसी घटनाओं के पीछे रहे हैं।

बलूचिस्तान की अशांति भारत के लिए चिंता का विषय

पाकिस्तान के दक्षिण-पश्चिमी हिस्से में बलूचिस्तान की अशांति भारत के लिए भी चिंता का विषय है। यहां की घटनाएं सीमा पार असर डाल सकती हैं। भारतीय खुफिया एजेंसियां इस पर नजर रखे हुए हैं, क्योंकि बलूच विद्रोही कभी-कभी अफगानिस्तान से जुड़े मुद्दों पर भी बोलते हैं।

पाक सरकार को अब कड़े कदम उठाने पड़ेंगे

बहरहाल, ये हमले बलूचिस्तान की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहे हैं। सरकार को अब कड़े कदम उठाने पड़ेंगे, वरना हिंसा और बढ़ सकती है। फिलहाल, क्वेटा में सतर्कता बरती जा रही है।

Published on:

30 Nov 2025 06:04 pm

Hindi News / World / यहां हो रही बमों की बारिश: 24 घंटों में 7 विस्फोट,रेलवे लाइन टूटी, पुलिस थाने पर ग्रेनेड फेंका, बलूचिस्तान में दहशत का माहौल

राष्ट्रीय
