पाकिस्तान सेना ने जेल में बंद युवक का किया अपहरण, परिवार सदमे में, जानिए क्या है बलूचिस्तान का दर्द

Balochistan Missing Youth: पाकिस्तान के बलूचिस्तान में दमन की एक और दुखद कहानी सामने आई है। पाकिस्तानी सेना ने अशफाक मुश्ताक (Ashfaq Mushtaq Abduction) नाम के एक युवक को कथित तौर पर अगवा कर लिया, जिससे क्षेत्र में चल रही जबरन गायब होने की(Balochistan Missing Youth:) घटनाओं का सिलसिला और गहरा गया है। यह घटना (Balochistan Missing Persons) बलूच समुदाय के लिए नया जख्म है, जो पहले से ही हिंसा और उत्पीड़न से जूझ रहा है। स्थानीय कार्यकर्ता नसीम बलूच ने एक्स पर बताया कि अक्टूबर 2025 की शुरुआत में सुरक्षाकर्मियों ने अशफाक के घर पर छापा मारा और बिना किसी कारण या कानूनी प्रक्रिया के उसे ले गए। परिवार को उसके ठिकाने की कोई खबर नहीं दी गई, जिससे डर बढ़ गया है।