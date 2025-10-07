पाकिस्तान में ISI की खतरनाक साजिश बेनकाब: लश्कर-ए-तैयबा और ISKP गठजोड़ से भारत के लिए बढ़ा खतरा

हाल ही में सामने आई एक तस्वीर ने इस गठजोड़ को बेनकाब कर दिया है। इसमें आईएसकेपी के बलूचिस्तान समन्वयक मीर शफीक लश्कर-ए-तैयबा के कमांडर राणा मोहम्मद अशफाक को पिस्तौल देते नजर आ रहे हैं। यह फोटो आईएसआई की भूमिका को साफ दिखाती है, जो दोनों संगठनों के बीच नेटवर्क, फंडिंग और हथियारों की साझेदारी करा रही है। राणा अशफाक लश्कर का 'नाजिम-ए-आला' है, जो पूरे पाकिस्तान में नए केंद्र खोल रहा है। वहीं, मीर शफीक बलूचिस्तान के पूर्व कार्यवाहक मुख्यमंत्री नासिर मेंगल का बेटा है। वह 2010 से आईएसआई का करीबी सहयोगी रहा है और एक 'डेथ स्क्वॉड' चलाकर बलूच नेताओं की हत्याएं करवाता रहा।