सेना के कब्जे के बावजूद बलूचिस्तान ने मनाया 78वां Independence Day, पाकिस्तान पर उठाए सवाल

Balochistan Independence Day: बलूचिस्तान ने सोमवार को अपनी ऐतिहासिक स्वतंत्रता की 78वीं सालगिरह (Balochistan Independence Day) मनाई, जो पाकिस्तान के अवैध कब्जे (Balochistan Pakistan Occupation) के खिलाफ एक अहम प्रतीक बन गई है। सन 1947 में ब्रिटिश भारत के विभाजन के बाद बलूचिस्तान ने स्वतंत्रता की घोषणा की थी, लेकिन 1948 में पाकिस्तान ने इस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया, जिसे अब तक बलूच राष्ट्रवादी लगातार चुनौती देते आ रहे हैं। पाकिस्तानी सेना ने बलूचिस्तान में स्वतंत्रता दिवस (Balochistan Independence Movement) के आयोजन को दबाने के लिए धारा 144 लागू कर दी थी, ताकि कोई विरोध न हो सके। बलूचिस्तान की 6 करोड़ की आबादी ने इस पाबंदी का विरोध करते हुए स्वतंत्रता दिवस मनाया और पाकिस्तान के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की। बलूच मानवाधिकार कार्यकर्ताओं (Baloch Human Rights) ने पाकिस्तान को युद्ध अपराधों के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए अंतरराष्ट्रीय समुदाय से स्वतंत्रता की मान्यता की अपील की।