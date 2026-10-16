परिवार के सामने उठाया, अगले दिन मिली टीचर की लाश; बलूचिस्तान में नहीं थम रहा शिक्षकों की मौत का सिलसिला

Pakistan Baloch Teacher Custodial Killing: पाकिस्तान के बलूचिस्तान में शिक्षकों की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर सवाल उठने लगे हैं। यहां एक स्कूल टीचर को कथित तौर पर उसके परिवार के सामने से हिरासत में लिया गया। अगले ही दिन उसकी लाश मिलने की खबर सामने आई। इस घटना ने पूरे इलाके में चिंता बढ़ा दी है। मृतक की पहचान परवेज के रूप में हुई है। वह सरकारी हाई स्कूल में अरबी पढ़ाता था। इस मामले में पाकिस्तानी सेना पर गंभीर आरोप लगे हैं। हालांकि, अधिकारियों की ओर से अभी तक कोई सार्वजनिक बयान सामने नहीं आया है।