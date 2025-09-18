बांग्लादेश में डेंगू का कहर बढ़ रहा, अब तक मौतों की संख्या पहुंची 167

Bangladesh Dengue Outbreak 2025: बांग्लादेश में बुधवार को डेंगू संक्रमण के कारण छह और लोगों की मौत हुई है। इस तरह इस साल (2025) डेंगू से मरने वालों (Bangladesh Dengue Outbreak 2025) की कुल संख्या 167 हो गई है। यह जानकारी स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (DGHS) ने दी है। मौतें विभिन्न इलाकों में हुई हैं - ढाका उत्तर नगर निगम में 2, ढाका दक्षिण नगर निगम में 2, बारिशाल संभाग में 1 और चटगांव संभाग में 1 व्यक्ति चल बसा। जानकारी के अनुसार बांग्लादेश के अस्पतालों में अब तक 38,527 डेंगू रोगी भर्ती हो चुके हैं। इस समय लगभग 2,042 मरीजों का इलाज जारी है।