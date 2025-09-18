Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

विदेश

बांग्लादेश चुनाव से पहले पूर्व पीएम शेख हसीना को बड़ा झटका, निर्वाचन आयोग ने लिया अहम फैसला

बांग्लादेश में अगले चुनाव से पहले बड़ा राजनीतिक झटका लगा है। शेख हसीना और उनके परिवार के 9 सदस्यों के वोटर कार्ड ब्लॉक कर दिए गए हैं, जिससे उन्हें वोटिंग से रोक दिया गया है। इसके साथ ही अवामी लीग का चुनाव चिह्न भी हटाया गया है, जिससे चुनाव में उनकी भागीदारी पर सवालिया निशान लग गया है। विश्लेषकों का मानना है कि यह राजनीतिक प्रतिशोध की कार्रवाई है।

भारत

Mukul Kumar

Sep 18, 2025

Sheikh Hasina trial Bangladesh
बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना। (फोटो: ANI)

बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना और उनके परिवार के कई सदस्य अगले साल फरवरी में होने वाले चुनाव में वोटिंग नहीं कर सकेंगे। उनके राष्ट्रीय पहचान पत्र (एनआईडी) कार्ड ब्लॉक कर दिए गए हैं। स्थानीय मीडिया के हवाले से यह खबर सामने आई है।

निर्वाचन आयोग (ईसी) के वरिष्ठ सचिव अख्तर अहमद ने बुधवार को स्पष्ट किया कि जिन लोगों का राष्ट्रीय पहचान पत्र (एनआईडी) ब्लॉक है, वे विदेश से वोट नहीं डाल सकेंगे।

साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि जिन लोगों ने मुकदमों या अन्य कारणों से देश छोड़ा है, उन्हें वोट डालने की अनुमति है, लेकिन इसके लिए उनका एनआईडी सक्रिय होना अनिवार्य है।

ये भी पढ़ें

‘बांग्लादेश में हिंदुओं की करीब-करीब रोज हत्या ! बड़े पैमाने पर जबरन धर्मांतरण’,कोलकाता इस्कॉन का दावा
विदेश
Bangladesh Hindu Persecution

केवल पासपोर्ट से नहीं चलेगा काम

चुनाव अधिकारी ने कहा कि विदेश से वोट डालने के लिए मतदाता को एनआईडी नंबर के साथ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा। पासपोर्ट से यह काम नहीं होगा। अगर किसी का एनआईडी ब्लॉक है, तो वे रजिस्टर नहीं कर सकते और वोट नहीं डाल पाएंगे।

केवल एनआईडी के साथ रजिस्टर करने वालों को ही यह मौका मिलेगा। वहीं, जब उनसे पूछा गया कि क्या शेख हसीना वोट दे पाएंगी, तो उन्होंने कहा कि वह वोट नहीं दे पाएंगी, क्योंकि उनका एनआईडी ब्लॉक कर दिया गया है।

हसीना के घर के नौ लोगों का वोटर कार्ड ब्लॉक

राष्ट्रीय पहचान पंजीकरण विंग ने अपने महानिदेशक, एएसएम हुमायूं कबीर के मौखिक निर्देश के बाद हसीना और उनके परिवार के नौ सदस्यों की एनआईडी को 'लॉक' कर दिया था।

परिवार के सदस्यों में शेख रेहाना सिद्दीकी, सजीब वाजेद जॉय, साइमा वाजेद, शाहनाज सिद्दीकी, बुशरा सिद्दीकी, ट्यूलिप रिजवाना सिद्दीकी, अजमीरा सिद्दीकी, राडवान मुजीब सिद्दीकी और तारिक अहमद सिद्दीकी शामिल हैं।

हसीना की पार्टी का चुनाव चिह्न भी हटाया गया

स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, जुलाई की शुरुआत में चुनाव आयोग ने देश में पार्टी के दशकों पुराने राजनीतिक अस्तित्व को समाप्त करने के प्रयास में हसीना की अवामी लीग पार्टी के चुनाव चिह्न को अपनी वेबसाइट से हटा दिया था।

12 मई को मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार ने एक राजपत्र अधिसूचना जारी कर अवामी लीग और उसके सहयोगी संगठनों की सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया था।

अवामी लीग को चुनाव से दूर रखने की योजना

यह प्रतिबंध 'आतंकवाद विरोधी अधिनियम' के तहत तब तक लगाया गया है जब तक कि बांग्लादेश के अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण (आईसीटी) में पार्टी और उसके नेताओं के खिलाफ मुकदमा पूरा नहीं हो जाता।

विश्लेषकों का मानना ​​है कि यह ताजा घटनाक्रम पूर्व प्रधानमंत्री हसीना और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार द्वारा की जा रही राजनीतिक प्रतिशोध की कार्रवाई का विस्तार है, जिसमें अवामी लीग को राष्ट्रीय चुनावों में भाग लेने से दूर रखने की बड़ी योजना है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

world news

Published on:

18 Sept 2025 09:30 am

Hindi News / World / बांग्लादेश चुनाव से पहले पूर्व पीएम शेख हसीना को बड़ा झटका, निर्वाचन आयोग ने लिया अहम फैसला

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.