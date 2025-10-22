बांग्लादेश में हिंदू व्यक्ति के अपहरण और यातना से गुस्सा उबला: अवामी लीग का यूनुस सरकार पर करारा वार

Hindu Violence Bangladesh: बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा का एक और दर्दनाक मामला सामने आया है। नराइल जिले के मौली इलाके से एक हिंदू मर्द किंकर दास (Kinkor Das Abduction) का सशस्त्र बदमाशों ने अपहरण कर लिया। अवामी लीग ने बुधवार को इसकी शिकायत की। अगले दिन दास को बुरी तरह पीटा गया, उनके चेहरे पर यातनाओं के निशान (Hindu Violence Bangladesh) थे। बदमाशों ने उनकी मोटरसाइकिल, सोने की चेन और अंगूठी भी लूट ली। यह घटना यूनुस सरकार (Yunus Government Criticism) के आने के बाद अल्पसंख्यकों पर बढ़ते अत्याचारों की याद दिलाती है। ध्यान रहे कि गत दिनों यूनुस ने कहा था कि भारतीय मीडिया दुष्प्रचार कर रहा है, बांग्लादेश में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है।