‘सीमा पर निर्दोष किसानों-नाबालिगों की हत्या कर रही BSF’…भारत के खिलाफ झूठ फैला रहा बांग्लादेशी मीडिया

Bangladesh report against India: दो दिन पहले ही विदेश मंत्री एस जयशंकर (S. Jaishankar) ने बांग्लादेश से साफ-साफ कह दिया था कि वो तय कर ले कि उसे भारत के साथ कैसे संबंध चाहिए।

BSF Patrolling on India Bangladesh Border

Bangladesh on BSF: शेख हसीना के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने और देश छोड़कर भारत में शरण लेने के बाद से भारत और बांग्लादेश के बीच संबंध काफी विवादित हो गए हैं। हिंदुओं पर अत्याचार के मामलों (Violence against Hindu in Bangaldesh) से पहले ही दोनों देशों के बीच रिश्ते खराब हो चुके हैं तो अब सीमा विवाद ने इसे और ज्यादा बढ़ा दिया। हालांकि इस विवाद को सुलझाने के लिए दोनों देशों के बीच 17 से 20 फरवरी तक महानिदेशक स्तर की सैन्य बैठक हुए थी जिसमें सीमा विवाद (India Bangladesh Border Dispute) के सभी मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई थी। लेकिन अब फिर बांग्लादेश भारत के सीमा सुरक्षा बल यानी BSF पर आरोप लगाकर खबरें फैला रहा है। बांग्लादेश की मीडिया ये रिपोर्ट छाप रही है कि भारत और बांग्लादेश बॉर्डर पर BSF जवान बांग्लादेश के निर्दोष किसानों और नाबालिगों की हत्या कर रहे हैं।