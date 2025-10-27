Patrika LogoSwitch to English

बांग्लादेश के दो विश्वविद्यालय में रातभर चली खूनी जंग, 200 छात्र हुए गंभीर रूप से घायल

बांग्लादेश की दो यूनिवर्सिटी के छात्रों के बीच थूकने जैसी मामूली बात पर हिंसक झड़प हुई, जिसमें करीब 200 छात्र घायल हुए और तीन बसें जला दी गईं, जिसके बाद स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस और सेना को हस्तक्षेप करना पड़ा।

2 min read
भारत

image

Himadri Joshi

Oct 27, 2025

Bangladesh universities clash

बांग्लादेश के दो विश्वविद्यालय के छात्रों के बीच हुई हिसंक झड़प (फोटो- पत्रिका ग्रफिक्स)

बांग्लादेश की राजधानी ढाका के बाहरी इलाके सावर से एक सनसनीखेज खबर सामने आई है। यहां डैफोडिल इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी (DIU) और सिटी यूनिवर्सिटी के छात्रों के बीच एक मामूली बात पर शुरू हुआ झगड़ा हिंसक हो गया और पूरी रात दोनों पक्षों के बीच लड़ाई चलती रही। इस झड़प में दोनों विश्वविद्यालयों के करीब 200 छात्रों को चोटें आई हैं। अशुलिया के खगन क्षेत्र में हुई इस लड़ाई के दौरान सिटी यूनिवर्सिटी की कम से कम तीन बसें जला दी गईं और कई अन्य बसों में तोड़फोड़ की गई। इस घटना के वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं।

मामूली बात को लेकर शुरू हुई बहस

जानकारी के अनुसार, सिटी यूनिवर्सिटी के कुछ छात्र डैफोडिल यूनिवर्सिटी के 'बैचलर पैराडाइज़' नामक छात्र हॉस्टल के पास बैठे थे। इसी दौरान एक छात्र ने थूक दिया, जो गलती से मोटरसाइकिल पर गुजर रहे डैफोडिल यूनिवर्सिटी के एक छात्र पर गिर गया। इसी बात को लेकर दोनों गुटों के बीच बहस शुरू हो गई। इसके बाद, रात को लगभग 9:00 बजे, सिटी यूनिवर्सिटी के करीब 50 छात्रों ने डैफोडिल के छात्रों के किराए के घर पर हमला कर दिया और तोड़फोड़ शुरू कर दी। जवाब में, DIU के छात्र घटनास्थल पर इकट्ठा हो गए और सिटी यूनिवर्सिटी की ओर बढ़ने लगे।

दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर ईंट-पत्थर फेंके

इसके बाद दोनों यूनिवर्सिटी के छात्रों के बीच झगड़ा तीव्र हो गया। इस दौरान दोनों पक्षों ने एक-दूसरे को दौड़ा-दौड़ा कर पीटा और ईंट-पत्थर भी फेंके। झगड़े के हिंसक रूप लेने के बाद, DIU प्रशासन तुरंत मौके पर पहुंचा और सिटी यूनिवर्सिटी के प्रशासन को घटना की सूचना देते हुए मामले को सुलझाने की अपील की। लेकिन इससे पहले कि प्रशासन कोई कदम उठाता, परिस्थितियां और बिगड़ गईं। DIU के छात्र सिटी यूनिवर्सिटी के परिसर में घुस गए और उन्होंने वहां खड़ी तीन यूनिवर्सिटी बसों और एक निजी कार में आग लगा दी। इसके अलावा, एक बस, दो निजी कार, एक मोटरसाइकिल और प्रशासनिक भवन के कुछ हिस्सों में भी तोड़फोड़ की गई।

पुलिस और सेना ने स्थिति को काबू में लिया

कुछ ही देर में पुलिस और सेना की टीमें मौके पर पहुंचीं और स्थिति पर काबू पाया गया। पुलिस ने बताया कि अब स्थिति नियंत्रण में है और अभी तक घटना के संबंध में न तो कोई मामला दर्ज किया गया है और न ही कोई गिरफ्तारी हुई है। DIU में विदेश मामलों के निदेशक सैयद मिजानुर रहमान ने कहा कि थूकने का मुद्दा माफी मांगने के बाद सुलझ गया था, लेकिन फिर रात में सिटी यूनिवर्सिटी के छात्र परिसर में घुस गए और कॉलेज मेस में तोड़फोड़ करने लगे। उन्होंने आगे कहा, दोनों यूनिवर्सिटी के छात्र हमारे बच्चे हैं और हम मामले को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं।

Published on:

27 Oct 2025 03:26 pm

बांग्लादेश के दो विश्वविद्यालय में रातभर चली खूनी जंग, 200 छात्र हुए गंभीर रूप से घायल

