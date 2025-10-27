बांग्लादेश के दो विश्वविद्यालय में रातभर चली खूनी जंग, 200 छात्र हुए गंभीर रूप से घायल

इसके बाद दोनों यूनिवर्सिटी के छात्रों के बीच झगड़ा तीव्र हो गया। इस दौरान दोनों पक्षों ने एक-दूसरे को दौड़ा-दौड़ा कर पीटा और ईंट-पत्थर भी फेंके। झगड़े के हिंसक रूप लेने के बाद, DIU प्रशासन तुरंत मौके पर पहुंचा और सिटी यूनिवर्सिटी के प्रशासन को घटना की सूचना देते हुए मामले को सुलझाने की अपील की। लेकिन इससे पहले कि प्रशासन कोई कदम उठाता, परिस्थितियां और बिगड़ गईं। DIU के छात्र सिटी यूनिवर्सिटी के परिसर में घुस गए और उन्होंने वहां खड़ी तीन यूनिवर्सिटी बसों और एक निजी कार में आग लगा दी। इसके अलावा, एक बस, दो निजी कार, एक मोटरसाइकिल और प्रशासनिक भवन के कुछ हिस्सों में भी तोड़फोड़ की गई।