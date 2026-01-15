15 जनवरी 2026,

गुरुवार

विदेश

बांग्लादेश में नहीं थम रहा हिंदुओं का कत्लेआम, नरसिंहदी में एक और हिंदू की बेरहमी से हत्या

ताजा मामला नरसिंगदी जिले से सामने आया है, जहां अज्ञात हमलावरों ने एक 40 वर्षीय हिंदू किराना दुकानदार मोनी चक्रवर्ती की धारदार हथियार से गोदकर हत्या कर दी।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Shaitan Prajapat

Jan 15, 2026

Bangladesh Violence

बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार नहीं थम रहा

Violence Against Hindus in Bangladesh: बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय के खिलाफ हिंसा का सिलसिला जारी है। ताजा मामला नरसिंगदी जिले से सामने आया है, जहां अज्ञात हमलावरों ने एक 40 वर्षीय हिंदू किराना दुकानदार मोनी चक्रवर्ती की धारदार हथियार से गोदकर हत्या कर दी। यह घटना रात करीब 11 बजे पलाश उपजिला के चर्सिंदुर बाजार में हुई, जिसके बाद 15 जनवरी को मीडिया में रिपोर्ट्स अपडेट हुईं।

नरसिंगदी में 40 वर्षीय हिंदू व्यक्ति की हत्या

मोनी चक्रवर्ती शिबपुर उपजिला के साधुचार यूनियन के रहने वाले थे और लंबे समय से चर्सिंदुर बाजार में अपनी किराना दुकान चला रहे थे। वे दुकान बंद करके घर लौट रहे थे, तभी अज्ञात हमलावरों ने उन पर अचानक धारदार हथियार (चाकू या लोकल बना ब्लेड) से हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल मोनी को स्थानीय लोगों ने तुरंत पलाश उपजिला स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

अभी तक कोई आरोपी नहीं हुआ गिरफ्तार

पलाश थाना के अधिकारी-इन-चार्ज (ओसी) शाहिद अल मामून ने हत्या की पुष्टि की और कहा कि पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ा दी गई है, लेकिन अभी तक कोई आरोपी गिरफ्तार नहीं हुआ है और हमले का मकसद स्पष्ट नहीं है।

अखबार के कार्यकारी संपाद राणा बैरागी की हत्या

यह हत्या उसी दिन हुई, जब जेसोर जिले में एक अन्य हिंदू कारोबारी और अखबार 'बीडी खबर' के कार्यकारी संपादक राणा प्रताप बैरागी (38 वर्ष) की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। वे आइस फैक्ट्री के मालिक थे। हमलावरों ने उन्हें फैक्ट्री से बाहर बुलाकर सिर में कई गोलियां मारीं और गला रेत दिया।

चुन-चुनकर निशाना बना रहे उपद्रवी

पिछले 25 दिनों (दिसंबर 2025 से जनवरी 2026) में हिंदू युवकों और कारोबारियों पर हमलों का सिलसिला तेज हो गया है। कुछ प्रमुख घटनाएं:

  • 18 दिसंबर: मयमनसिंह में दीपू चंद्र दास की भीड़ ने ईशनिंदा के आरोप में पीट-पीटकर हत्या की।
  • 25 दिसंबर: अमृत मंडल की हत्या।
  • 3 जनवरी: शरियतपुर में खोकोन चंद्र दास पर चाकू से हमला कर जिंदा जला दिया गया, बाद में मौत।
  • 11 जनवरी: चटगांव में हिंदू ऑटो ड्राइवर समीर दास की चाकू मारकर हत्या, ऑटो लूट लिया गया।

हिंदू समुदाय में डर और असुरक्षा का माहौल

इन घटनाओं से हिंदू समुदाय में गहरा डर और असुरक्षा का माहौल है। मानवाधिकार संगठन और अल्पसंख्यक नेता इसे लक्षित हिंसा बता रहे हैं, जबकि अंतरिम सरकार इसे अलग-अलग मामलों के रूप में पेश कर रही है। पुलिस जांच कर रही है, लेकिन गिरफ्तारियां कम हैं।

यह सिलसिला बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है।

