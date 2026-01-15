बांग्लादेश में नहीं थम रहा हिंदुओं का कत्लेआम, नरसिंहदी में एक और हिंदू की बेरहमी से हत्या

मोनी चक्रवर्ती शिबपुर उपजिला के साधुचार यूनियन के रहने वाले थे और लंबे समय से चर्सिंदुर बाजार में अपनी किराना दुकान चला रहे थे। वे दुकान बंद करके घर लौट रहे थे, तभी अज्ञात हमलावरों ने उन पर अचानक धारदार हथियार (चाकू या लोकल बना ब्लेड) से हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल मोनी को स्थानीय लोगों ने तुरंत पलाश उपजिला स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।