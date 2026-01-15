ईरान से जल्द लौटेंगे फंसे हुए भारतीय, सरकार ने शुरू किया बड़ा ऑपरेशन

भारतीय दूतावास तेहरान ने 14 जनवरी को नया एडवाइजरी जारी किया, जिसमें सभी भारतीयों (छात्र, तीर्थयात्री, व्यापारी और पर्यटक) को उपलब्ध किसी भी माध्यम (वाणिज्यिक उड़ानें सहित) से तुरंत ईरान छोड़ने की सलाह दी गई है। दूतावास ने कहा, "सुरक्षा के मद्देनजर अत्यधिक सतर्क रहें, प्रदर्शन क्षेत्रों से दूर रहें, दूतावास से संपर्क बनाए रखें और यात्रा/पहचान दस्तावेज तैयार रखें।" इंटरनेट बंदी के कारण पंजीकरण में दिक्कत आ रही है, इसलिए भारत में परिवार सदस्य MEA के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।